Pavimentação comunitária: saiba quanto moradores e Prefeitura de Brusque investiram no primeiro semestre de 2025

Os moradores de Brusque contribuíram, no primeiro semestre deste ano, com mais de R$ 2,3 milhões para o Programa de Pavimentação Comunitária. A prefeitura, em contrapartida, investiu pouco mais de R$ 1 milhão. Os dados foram divulgados recentemente pela administração municipal.

O balanço apontou que, até quarta-feira, 13, foram inauguradas 14 ruas e outras três já estavam concluídas, mas ainda não receberam cerimônia de entrega. A previsão é que, até meados de outubro, mais sete ruas sejam finalizadas. Segundo o prefeito de Brusque, André Vechi, o número divulgado na semana passada já subiu para 20 ruas.

Os valores divulgados na última quarta-feira correspondem ao investimento total nas 17 ruas já concluídas. Em porcentagem, quase 69% dos custos foram assumidos pelos moradores.

Embora a contribuição dos munícipes seja maior, a parceria com a prefeitura tem acelerado as obras. Muitas dessas ruas aguardavam pavimentação havia anos.

Dados da prefeitura

Entre as 17 ruas concluídas até a última quarta-feira, foram entregues 4.727 metros de nova pavimentação asfáltica, em um trabalho feito, segundo a prefeitura, “com qualidade para que seja algo duradouro para a população”.

“Todas essas ruas receberam melhorias no sistema de drenagem antes da pavimentação. Dessa forma, já estão preparadas para as chuvas, evitando alagamentos que prejudicam o novo asfalto. Além disso, foi feito um trabalho com base, sub-base, CM-30, enfim, tudo o que é necessário para garantir uma pavimentação de qualidade e duradoura”, explicou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

O CM-30 citado pelo secretário é um tipo de imprimação asfáltica, um asfalto diluído de petróleo, classificado como de cura média. Ele é usado na construção de pavimentos para promover a coesão e a impermeabilização da base, além de garantir a aderência entre a base e o revestimento asfáltico.

“A base e a sub-base são componentes essenciais de um pavimento asfáltico, desempenhando papéis cruciais na estabilidade e na durabilidade. A base, camada superior, distribui as cargas do tráfego para as camadas inferiores e protege a sub-base. A sub-base, por sua vez, atua como suporte adicional, melhorando a drenagem e a resistência do pavimento”, informou a prefeitura.

Parceria

O Programa de Pavimentação Comunitária prevê a divisão dos custos das obras entre os moradores locais, que pagam pelos insumos, e a Prefeitura de Brusque, que entra com maquinário e mão de obra como contrapartida.

Segundo a prefeitura, um dos fatores preponderantes para o sucesso do programa é a transparência, com todos os valores sendo publicados nas redes sociais da secretaria de Obras e também no site oficial do município, o que aumenta sua credibilidade. “Essa é uma das chaves do sucesso desse programa”, disse Ivan.

Para o prefeito André Vechi, que inaugurou nesta semana a rua AC-044, localizada no bairro Águas Claras, o programa teve a credibilidade resgatada.

“Só esse ano foram 20 ruas já inauguradas, outras tantas na fila. Falta data para a gente conseguir inaugurar tanta rua, o que mostra o sucesso dessa parceria entre o poder público e a comunidade. Quando se une e corre atrás, a comunidade viabiliza não só a pavimentação, mas também o meio-fio, a iluminação pública e a melhoria da rede do Samae, trazendo uma nova realidade e mais qualidade de vida para a população”.

