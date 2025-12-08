Pavimentação comunitária de rua no São Pedro, em Brusque, é concluída

A prefeitura de Brusque finalizou recentemente a pavimentação asfáltica da rua Almir Boos, no bairro São Pedro, por meio do Programa de Pavimentação Comunitária. O trabalho foi executado em parceria com moradores da via, modelo adotado pelo município para viabilizar obras de infraestrutura urbana.

A via possui um comprimento de 178 metros de extensão e para a execução do projeto foram utilizadas 147 toneladas de massa asfáltica, garantindo maior durabilidade e qualidade para a rua.

O investimento total na pavimentação da rua Almir Boos atingiu R$ 88.374,07. Desse valor, R$ 59.165,19 foram provenientes da contribuição dos moradores e o restante, R$ 29.208,88, foram relativos à contrapartida do município, conforme a metodologia do programa.

Além da aplicação do asfalto, a obra contemplou melhorias no sistema de drenagem pluvial. Embora não tenha havido a implantação de um novo sistema completo de drenagem, foram realizadas as ligações necessárias para o escoamento da água. Foram instaladas duas novas bocas de lobo, somando-se às já existentes, que foram reformadas. A rua agora conta com um total de 10 bocas de lobo para captação.

“Claro que o asfalto de qualidade é importante, porque não há mais buracos, nem terra, nem lama”, comentou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho. “Porém, além do asfalto, há outras melhorias que trazem mais qualidade de vida a esses moradores. Um melhor sistema de escoamento das águas pluviais, iluminação em LED, sinalização. Tudo isso colabora até na valorização dos imóveis desses moradores”, avaliou Ivan.

