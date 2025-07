O Paysandu disputa, pelo segundo ano consecutivo, o Campeonato Catarinense feminino, e estreia às 15h deste domingo, 20, contra o Marcílio Dias, no estádio Cônsul Carlos Renaux. A entrada é gratuita.

Conforme o técnico Dorimar dos Santos, o time espera crescer em relação à temporada de estreia, em 2024. Ainda assim, o foco está em oferecer oportunidades para jovens jogadoras na principal competição feminina do estado.

“[Estamos] pensando no futuro delas, em dar maior bagagem em uma competição de alto nível como o estadual. Temos as meninas da base treinando forte para esse estadual e para outras competições, como os Joguinhos Abertos e os Jasc”, afirma.

O treinador destaca o bom público da equipe em partidas do ano passado e convida a torcida para as três partidas da primeira fase. “Estamos esperando um grande público para prestigiar as meninas do Paysandu, As Mais Queridas [em referência ao apelido do clube, ‘O Mais Querido’]. (…) Esperamos a torcida novamente em nossa casa.”

Fórmula de disputa

O Paysandu está no Grupo B do Catarinense feminino, com os três adversários do ano passado: Criciúma, Marcílio Dias e Meninas de Jaraguá. As equipes se enfrentam em dois turnos no grupo, e as duas melhores passam às semifinais.

No Grupo A, estão Guarani (São Miguel d’Oeste), Avaí/Kindermann (Caçador), Cometa (Itapiranga) e Tunense (Tunápolis).

Nas semifinais e na final, em caso de empate na soma dos placares dos jogos de ida e volta, a decisão será feita nos pênaltis.

