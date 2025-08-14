O Paysandú enfrenta o Meninas de Jaraguá às 15h deste sábado, 16, no estádio Cônsul Carlos Renaux, pelo Catarinense de futebol feminino. A entrada é gratuita.

Este é o segundo ano consecutivo do Paysandú na competição. O alviverde faz seu terceiro jogo nesta edição, buscando seus primeiros pontos. A equipe vem de derrotas para Marcílio Dias e Meninas de Jaraguá, e agora tenta a revanche contra a equipe de Jaraguá do Sul.

O jogo seguinte ao deste sábado também será em casa: em 24 de agosto, domingo, o Paysandú recebe o Criciúma, com apito inicial às 15h.

