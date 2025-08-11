PDT de Brusque escolhe novo presidente

O diretório do PDT de Brusque se reuniu na semana passada para definir o novo presidente municipal do partido. O advogado Ricardo Vianna Hoffmann assumiu a função. Nas últimas três eleições municipais, a sigla apoiou as candidaturas do PT, duas de Paulo Eccel (2020 e 2023) e uma de Cedenir Simon (2024).

Em nível nacional, o PDT respalda o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em breve, a legenda deve perder uma das suas maiores lideranças, o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que encaminha filiação ao PSDB, segundo a imprensa nacional.

