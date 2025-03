PEC que amplia imunidade parlamentar aguarda tramitação no Congresso

Imunidade parlamentar

Consta que a maioria dos 19 congressistas catarinenses – exceto os do PT – assinaram, em dezembro, uma Proposta de Emenda Constitucional que amplia a imunidade parlamentar e pune com a perda da cadeira (sem salário e com inabilitação de assumir cargos públicos em cinco anos) ministros do STF que se posicionem contrários ao direito de deputados e senadores expressarem suas opiniões em qualquer lugar, não só nas tribunas e plenários da Câmara ou do Senado. Tem 187 assinaturas e aguarda despacho da presidência da Câmara para começar a tramitar.

Exageros

Vamos combinar para não sermos ridicularizados quanto ao número de visitantes de fora para passar o Carnaval em Florianópolis? Chega de chutômetros, na falta de quem faça algo racional, ok? Falar em 1,5 milhão extrapola qualquer razoabilidade. Trezentos mil parece de bom tamanho.

Humor

Renato Terra, roteirista e autor de “Diário da Dilma”, fez humor em artigo na “Folha de S. Paulo” ao afirmar que Donald Trump quer transformar o mundo num imenso Balneário Camboriú. Sua conclusão: o presidente americano acredita que só o turismo pode trazer a paz, dispensando o liberalismo, o conservadorismo, o fascismo ou nacionalismo.

Personalidade

De Braço do Norte, a bela modelo e apresentadora do programa “Esquadrão da Moda”, no SBT, Renata Kuerten, 36 anos, deu entrevista para a imprensa paulista para fazer anúncios. Dentre eles que vai oficializar o casamento de 15 anos com o executivo Beto Senna, com quem tem uma filha de dois anos.

Família

Discreta que é, talentosa jornalista catarinense Sonia Bridi, uma estrela do telejornalismo da Globo, teve revelado, por vias transversas, um caso triste na família. Seu ex-genro, o ator Rafael Cardoso, fez várias revelações em entrevista a Roberto Cabrini no programa “Domingo Espetacular” (Record) domingo. Dentre elas que sofreu agressão dele, que foi casado com sua filha, Mariana, com quem tem dois filhos. No momento ele está se tratando contra o vício em álcool e drogas.

Enem violado

O Ministério Público Federal encaminhou recomendação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para que a prova do Enem de 2024 seja aplicada novamente em Mafra, em SC. O MPF aponta que orientações do edital que regulamenta o processo seletivo não foram observadas, resultando em prejuízo aos candidatos.

Energia solar

SC registra mais de 1,4 gigawatt de potência instalada na geração própria solar. Conforme entidade do setor, o Estado possui mais de 112 mil conexões operacionais em telhados e pequenos terrenos, espalhadas por 293 municípios. Atualmente são mais de 143 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz. Desde 2012, a modalidade já proporcionou a SC a atração de R$ 7,5 bilhões em investimentos, geração de mais de 43 mil empregos e arrecadação de R$ 2,2 bilhões aos cofres públicos.

Aliança no crime

Nove Estados brasileiros – SC está fora da lista, por enquanto – já identificaram “sinais concretos” da trégua entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), segundo relatório de inteligência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O acordo estabelece que até segunda ordem, está proibido matar integrantes da facção oposta e invadir território alheio.

Assunto velho 1

Pela enésima vez este espaço se ocupa com uma notícia que ao longo de décadas não se confirmou. Agora talvez aconteça, de fato. Foi lançada a licitação para escolher empresa interessada em modernizar o complexo turístico do mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra.

Assunto velho 2

Além de infraestrutura de lazer, cultural, gastronômica e estacionamento, o projeto prevê a construção de um pavilhão principal, com anfiteatro, praça de eventos e lojas, além da instalação de restaurantes temáticos. O acesso ao espaço permanecerá gratuito. Estudos de arquitetura e engenharia também propõem um atrativo que explore melhor a vista a ser contemplada no mirante, como uma ponte de vidro. O mirante, que é um dos cartões-postais mais bonitos de SC, nunca foi verdadeiramente valorizado como merece.