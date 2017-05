Atento aos detalhes, tive privilégio de conseguir um dos melhores assentos na primeira fileira do espetáculo Peccato. Pontuais, as bailarinas deram um show no palco, com uma sequência de apresentações de arrepiar, divertir e emocionar. Com olhar forte e semblante expressivo, o conjunto da ópera foi de aplaudir de pé.

A trilha sonora foi uma viagem através de diversas emoções. A plateia também estava forte: empresários, formadores de opinião e autoridades avistei pelo Teatro prestigiando a cultura local. Por quatro dias em cartaz no Teatro do Cescb, o grupo Lana Madena fez uma das melhores apresentações de dança já vistas nessa cidade. De figurino a sonorização, tudo bem pensado, tudo bem executado. Quem viu, viu.

Que orgulho, minha gente.

Confira nas fotos de Rafa Santos alguns detalhes do espetáculo: