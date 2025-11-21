Pedido por implantação de guard-rail gera discussão entre base do governo e oposição na Câmara de Botuverá

Uma indicação que pede a implantação de um guard-rail na estrada geral Sessenta gerou discussão na sessão da Câmara de Botuverá na terça-feira, 19. Segundo o pedido, 15 veículos já passaram do limite da via e caíram na ribanceira. O caso mais recente foi no início da semana.

O vereador Kaiky Foster (MDB) é autor da indicação. Ele afirma que pretende ir à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do estado para viabilizar recursos para instalação do equipamento. Além disso, pede pelo alargamento da via.

“A estrada é estreita. Quem passa pela estrada sabe o perigo que é. Quando aconteceu o acidente, há alguns meses, comentei sobre isso e venho mais uma vez comentar. Não vamos esperar o pior acontecer”, disse Kaiky, na tribuna.

Discussão

Em aparte, o vereador Genesio Martinenghi (PP) questionou o objetivo da indicação. A fala iniciou uma discussão. Ele apontou que Kaiky está sempre cobrando pela instalação do guard-rail, mas lembrou que nas gestões anteriores (quando partido de Kaiky chefiava prefeitura) não houve melhoria da via.

“Estás há dez meses cobrando isso. Onde estão os teus vereadores que antes não fizeram? (sic) Por que não fizeram antes? Você está sempre cobrando algo, mas nunca fizeram”, disse Genesio.

Kaiky respondeu que passou a ser vereador neste ano e, por isso, começou a cobrar o tema na Câmara. Genesio continuou: “Acho muito ruim. Estás sempre cobrando uma coisa, cobrando outra. Nunca fizeram”.

Irritado, o vereador do MDB respondeu, em tom irônico: “Não vou cobrar mais. Vamos esperar cair mais dez carros e depois vamos eu e você lá puxar os carros”.

A discussão seguiu com Genesio: “Será que só agora caíram carros?”. Kaiky finalizou: “Eu não estou falando mal de ninguém. Só estou pedindo para a atual gestão fazer. (sic) O senhor tenta polemizar”. O emedebista foi apoiado pelo presidente da Câmara, Odirlei Bissoni (MDB), e pela vereadora Maiara Colombi (MDB).

Queda de carro em ribanceira

No domingo, 16, um carro caiu de uma ribanceira na estrada geral Sessenta. Três pessoas estavam no veículo. Uma mulher de 59 anos sofreu ferimentos. Outra mulher, de 34, e um homem de 26 anos ficaram ilesos. A queda foi de 5 metros e o carro ficou preso em uma árvore.

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

