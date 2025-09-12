Pedreira em Campinas

Depois de perder em casa para o Náutico, o Brusque agora terá duas partidas em Campinas na sequência da Série C. Primeiro a Ponte Preta, no domingo, e depois o Guarani, no outro final de semana. Penso que a situação é bem diferente da primeira fase, quando o quadricolor goleou no Moisés Lucarelli.

Mas quem chega na segunda fase, se credencia a vencer onde tiver que jogar. Mas precisa mostrar qualidade. A derrota em casa na estreia mostrou um time com muita vontade, mas com qualidade ofensiva abaixo.

Tá certo que enfrentou a melhor defesa do campeonato, mas não dá pra aceitar o fato que o goleiro do Náutico fez apenas uma defesa difícil, e o time não tenha conseguido aproveitar o fato de ter um jogador a mais em campo. Bola pra frente, e agora o melhor é torcer para que o Timbu dispare, e o Brusque traga pontos nesses dois próximos jogos.

Tenho claro que o Náutico é o maior favorito a uma vaga, mas a briga pela segunda colocação está em aberto. E é aí que o Brusque precisa se encaixar. A ver se os efeitos do trágico jogo da quarta-feira da Copa Santa Catarina não vai acabar respingando no time principal.

Vexame na Copinha

O Brusque perdeu na terça-feira para o frágil time do Santa Catarina por 2 a 1 e mostra que vai ter dificuldades na Copa Santa Catarina, que vale vaga na Copa do Brasil. O técnico Bernardo Franco “soltou os cachorros” na entrevista coletiva depois da partida, dizendo que os jogadores que entraram em campo, a maioria usados frequentemente na Série C, não entraram com motivação no jogo. Mas o treinador tem boa parte de culpa nisso: é muito fácil criticar o time desse jeito, sendo que ele escolheu não estar à beira do gramado, colocando o auxiliar. Ele é o técnico do time e deveria estar lá embaixo treinando e cobrando os jogadores, ao invés de assistir o jogo da arquibancada.

Renaux

Já o Carlos Renaux ficou no zero a zero com o péssimo time do Nação Araquari, em Joinville. Perdeu um caminhão de gols contra um time que sequer classificou na Série B do Estadual. Domingo o desafio é contra o Blumenau, que atropelou o Joinville na estreia e quer dar uma satisfação depois do fracasso na segundona.

Campo

Não custa lembrar: faltam 4 meses para o campeonato catarinense começar e o Renaux ainda acredita que vai conseguir resolver a questão do campo sintético do Augusto Bauer na base do jeitinho. Ouvi algumas pessoas da FCF e da CBF que confirmaram que o estádio será interditado se não aparecer por lá o tal do certificado Quality Pro da Fifa.