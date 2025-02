Pedro Costa fala pela SAF do Brusque pela primeira vez após assinatura de compra

O novo gerente de futebol do Brusque, Pedro Costa, concedeu coletiva de imprensa na tarde deste sábado, 22, para responder perguntas sobre a atual situação do clube. O contrato de compra da SAF foi assinado nesta sexta-feira, 21. Em meio à transição entre associativo e SAF, jogadores têm dois meses completos de salários atrasados e não treinaram na véspera da contra o Hercílio Luz, disputada na tarde deste sábado, 22, no Augusto Bauer.

“A decisão que aconteceu ontem, de não treinamento, é alinhada também com a questão da viagem [a Concórdia e a Macapá], dos desgastes. Viemos numa sequência de 11, 10 jogos em um período de 45 dias, até menos. Então, foi uma decisão tomada pelos jogadores, mas a comissão técnica também estava ciente”, comenta Pedro Costa, na coletiva realizada cerca de 40 minutos antes de Brusque x Hercílio Luz.

Antes, Costa iniciou a coletiva relatando a complexidade no processo de compra de um clube, com necessidade de um prazo para “discutir algumas cláusulas e finalizar alguns processos”. Nesta sexta-feira, 21, a compra da SAF foi consumada.

“Agora a gente entra nas demandas de contrato, que tem que ser cumpridas em 48, 60 horas, o tempo que for estipulado em contrato para realizar as atribuições necessárias. Sejam pagamentos, vencimentos, entregas, o que for necessário.” Os jogadores aguardam o pagamento de salários atrasados.

Apesar das insatisfações do elenco, Pedro Costa afirma que a dedicação dentro de campo permanecerá a mesma. “É parabenizar os atletas pela concentração em todo esse período de transição, porque não é um período fácil para eles, porque eles são os protagonistas do jogo e eles estão ali vivenciando essa transição.”

“A concentração deles durante toda a competição foi excelente, durante a Copa do Brasil, os treinamentos, com todas as mudanças acontecendo. É parabenizá-los por essa concentração o tempo todo.”

Perguntado sobre a montagem de elenco para o Brasileiro Série C, o gerente não deu respostas específicas, por não ser parte de suas funções. “Pode ter certeza que isso, o pessoal dos investidores, a equipe de mercado, a equipe de scouting, vão estar responsáveis por isso, por olhar o mercado, por fazer um aporte ou não.”

“Claro que a ideia é reforçar o elenco, é trazer peças novas, mas tem toda uma equipe por trás que trabalha em cima disso.”

“Claro que isso fica muito aos investidores, mas da nossa parte é o trabalho, a organização diária, criação de padrão, de procedimentos, de regras, de governança. Isso vai acontecer a todo momento e o nosso objetivo é cada vez mais crescer nesses assuntos para poder, de uma maneira estruturada, voltar a ter grandes resultados esportivos sem afetar financeiramente essa estrutura.”

Antes do jogo

Os jogadores do Brusque e o técnico Filipe Gouveia chegaram ao estádio Augusto Bauer sem uniformes, com roupas próprias. Dentro do campo, foi possível ver, em um primeiro momento, uma conversa de Filipe Gouveia com o meia Robinho. Depois, um dos representantes do grupo AVS, Gustavo Lazzaretti, fez uma reunião rápida com Robinho e o capitão do Brusque, Rodolfo Potiguar.

