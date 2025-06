Pela primeira vez, brusquense participará de uma das provas de ciclismo mais exigentes do mundo

André Gohr será o primeiro brusquense a participar da Race Across America (RAAM), uma das provas de ciclismo mais exigentes do mundo. Ele viaja nesta terça-feira, 3, para os Estados Unidos, onde a corrida acontece.

O evento chega à sua 43ª edição, com a prova de ciclismo de ultra distância começando em Oceanside, Califórnia, no dia 14 de junho, e terminando em Atlantic City, Nova Jersey.

A corrida atravessa mais de 3.000 milhas (cerca de 4.850 km), com 175.000 pés de subida, e passa por 13 estados, com um limite máximo de 12 dias para os ciclistas individuais e 9 dias para as equipes.

Para participar, os ciclistas precisam cumprir requisitos de qualificação, demonstrando capacidade de percorrer determinada distância e tempo em eventos específicos.

Os atletas enfrentam diversos desafios, incluindo longas distâncias, relevos variados (montanhas e desertos), condições climáticas extremas e as exigências físicas e mentais da corrida.

A RAAM atrai ciclistas de todo o mundo, tanto profissionais quanto amadores, em busca de superar seus limites e conquistar um evento tão desafiador.

Equipe

André fará parte da equipe EcoNew Brasil Team, formada por quatro ciclistas. Além do brusquense, fazem parte o paulista Tales Camargo Galbier, o mineiro Leonardo Simões Zica (atualmente morando em Miami) e o catarinense de Criciúma Ciro Damiani.

É a primeira vez que André integra a equipe, mas o grupo já tem experiência na prova. Em 2023, foi campeão em sua categoria.

“Estou feliz com a oportunidade e ansioso por este novo desafio. É um tipo de competição totalmente novo e tenho certeza de que será um grande aprendizado. Espero conseguir desempenhar uma boa performance e ajudar ao máximo a equipe. Agradeço a todos meus patrocinadores, equipe e à Prefeitura de Brusque, através do bolsa atleta”, disse André Gohr.

