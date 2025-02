Pela quarta vez, deputado Julio Garcia é eleito presidente da Alesc

O deputado Julio Garcia (PSD) foi eleito pela quarta vez o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) para o biênio (2025-2026). A eleição para o cargo aconteceu na tarde deste sábado, 1º. Garcia recebeu 38 dos 40 votos, houve uma abstenção.

A sessão foi conduzida pelo deputado Padre Pedro Baldissera (PT) e secretariada pelos deputados Mauro de Nadal (MDB) e Neodi Saretta (PT).

Na votação, 38 deputados votaram a favor de Garcia. Dois deputados que estavam em viagem enviaram manifestações em favor da escolha de Garcia, mas os votos não foram computados por não haver previsão regimental para isto.

Esta é a quarta vez que Julio Garcia comanda a Assembleia Legislativa. Ele possui sete mandatos como deputado estadual. As outras gestões ocorreram nos períodos 2005-2006, 2007-2008, e 2019-2020.

Em seu discurso após a nomeação, ele afirmou que retorna à presidência da Alesc com a mesma felicidade e entusiasmo que experimentou há 20 anos, quando foi eleito para o cargo pela primeira vez.

“Quero dizer a todos que estou muito feliz por mais uma eleição e, como disse, a minha emoção e o meu entusiasmo são os mesmos, porque esse Parlamento tem valor. Quando não nos curvamos, ele tem valor. Quando nos impomos, ele tem valor. E quando sem nos curvarmos e nos impondo defendemos os interesses maiores do nosso querido estado de Santa Catarina”.

Em outro ponto, Julio Garcia falou do papel da Assembleia Legislativa como garantidora e fomentadora da democracia, destacando a intenção de manter relações harmônicas com os demais poderes e órgãos do Estado, sem abrir mão da independência do Legislativo.

“Acredito firmemente que o respeito e a transparência nas relações pessoais e coletivas, interna e externamente, nos tornam mais fortes. E é com essa força renovada que continuaremos a servir a Santa Catarina e também aos catarinenses.”

Ao final, ele agradeceu aos familiares, aos amigos e colegas parlamentares pelo apoio recebido. À Mauro De Nadal, a quem sucedeu na presidência da Alesc, ele também anunciou a intenção de dar sequência aos projetos desenvolvidos pelo parlamentar, de sessões itinerantes e bancadas regionais.

Manifestações

Durante o processo de votação, diversos deputados fizeram questão de manifestar os motivos pelos quais estavam dedicando o voto a Julio Garcia, com a maioria destacando respeito, lealdade e gratidão a ele.

“É quarta vez que este homem assume a presidência e ele não nos envergonha. Ele faz a ponte com todos os outros poderes. E, com esses predicados, ele nos dá tranquilidade para desempenharmos nossas atividades com todo o coração”, disse o deputado Dr. Vicente Caropreso (PSDB).

“Esta Casa dá exemplo de maturidade, de coesão, de harmonia, de autonomia dos poderes: tudo isso na pessoa de Julio Garcia”, declarou Jair Miotto (União).

Luciane Carminatti (PT), disse: “Defendendo a nossa Constituição federal, a harmonia e a autonomia. Pelo bem deste Parlamento e pelo respeito a esta Casa, voto Julio Garcia”.

Autoridades presentes

A sessão foi acompanhada por várias autoridades, entre elas o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi; o vice-presidente do TCE, conselheiro José Nei Ascari; o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto; o ex-governador do Estado Eduardo Pinho Moreira; o ex-procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina Fernando da Silva Comin; o prefeito de Criciúma, Vaguinho Espíndola; e secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert.

