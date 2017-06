Pelas circunstâncias de Brusque e São Paulo, o empate foi derrota

Conquistar um ponto fora de casa em uma chave a qual, até a última rodada do Brasileirão Série D, ninguém havia pontuado em território adversário pode parecer uma grande conquista para o Brusque. Mas, diante de tudo que aconteceu e das três expulsões do São Paulo (RS) durante a partida no Rio Grande, não ter vencido foi um vacilo que pode custar caro ao Marreco.

Não devemos esquecer que o gol do time da casa surgiu já quando a equipe tinha inferioridade no número de jogadores em campo. Mesmo no 11 contra 10, quem atacou com mais vontade foi o Leão, que chegou ao gol de abertura do placar. Se tivesse conseguido evitar, a vitória seria questão de tempo.

Pingo também não parece ter feito as mexidas certas. Quando tirou atletas com passe de maior qualidade, como Eurico e Carlos Alberto, apostando em mais atacantes, perdeu a inteligência do time. Sobraram no meio-de-campo Max, que não viveu sua melhor partida, Valkenedy, forte na marcação mas frágil na criação, e Carlos Magno, que desta vez não teve participação eficaz. Não bastasse isso, ainda teve a cera do time da casa e o frequente ‘sumiço’ das bolas.

Nesta sexta-feira, o quadricolor terá pela frente o lanterna da competição, XV de Piracicaba, fora de casa. Agora é esquecer o que aconteceu no Rio Grande e buscar a primeira vitória longe do Augusto Bauer, desta vez em São Paulo, para decretar o que pode ser a classificação antecipada do Bruscão.

Confusão registrada na súmula

O time do São Paulo abusou demais da ignorância e da truculência na partida com o Brusque, e o ambiente hostil foi todo registrado na súmula do árbitro baiano Johnn Herbert Alves Bispo. Embora não tenha feito partida segura, errando para os dois lados, houve exageros – exemplo foi o soco de Carletti aplicado em Carlos Magno. Consta no documento chutes e outras tentativas de agressão ao juiz, além de ameaças na porta do vestiário. O gancho pode ser pesado para os rio-grandinos.

Raio-x do futebol catarinense

De ponta a ponta, o estado não vai bem. Na Série A, a Chape, que teve boa largada na competição, tropeçou nas duas últimas rodadas. O Avaí se segura como pode, mas com o elenco limitado, vitória é artigo raro. Na segundona, Figueirense e Criciúma só participam por enquanto, com o Tigre na zona de rebaixamento. O Joinville ainda não se espertou na Série C, e faz campanha ruim em seu grupo. Por fim, na quarta divisão, Brusque e Inter de Lages estão na área de classificação, vice-líderes de suas chaves, enquanto o Metropolitano está de fora.

‘Obra na casa dos outros’

Leitor astuto comentou comigo sobre a possível reforma do Augusto Bauer, estádio que pertence ao Carlos Renaux, em parceria com o Brusque para que seja devidamente ampliado e assim comporte ainda mais torcedores. Na opinião dele, não se deve fazer obra na casa dos outros. Simplesmente por isso mesmo, porque é dos outros. Neste caso, uma solução para ter um estádio mais amplo é apostar mesmo no terreno da Vila Olímpica.

Carlos Renaux é finalista da Copa Krona

Na Copa Krona, o Carlos Renaux voltou a bater o Flórida, de Blumenau, na segunda partida da semifinal da competição e, portanto, é finalista. A última partida foi no Augusto Bauer, com vitória tricolor por 3 a 1. Agora o Vovô disputa a final com o Metropolitano, que despachou o Olaria com vitória elástica de 6 a 0 na semifinal. O primeiro jogo da final será em Blumenau, no próximo domingo. Já a partida derradeira será no dia 25 de junho.



Raízes do futebol americano

Embrião do recém-formado Weavers Football, o Admirals foi responsável por trazer o futebol americano a Brusque. O time foi, por anos, bastante competitivo e engajado para revolucionar a modalidade em todo o estado. A foto destacada foi durante campanha estadual em 2007, há dez anos. Merece a lembrança!