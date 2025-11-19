Pelznickelplatz 2025 tem ingressos antecipados pela primeira vez; saiba como adquirir

A magia do Natal em Guabiruba ganha um novo capítulo em 2025 com a 13ª edição da Pelznickelplatz, marcada para os fins de semana dos dias 12 a 14 e 19 a 21 de dezembro. Pela primeira vez, o evento conta com venda antecipada de ingressos on-line. Neste ano, o evento acontece no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini.

As entradas já podem ser adquiridas por R$ 13 exclusivamente pelo aplicativo Pedidos10, para as datas escolhidas.

A compra antecipada libera a entrada por acesso exclusivo. Já na bilheteria, o valor do ingresso será R$ 15 por pessoa e o acesso é feito por fila regular. Crianças até dez anos têm entrada gratuita mediante apresentação de documento.

O ingresso dá acesso único ao Caminho da Tradição e acesso livre às demais áreas, como Praça de Alimentação, Mercado de Natal e Parque Infantil, para que todos possam aproveitar ainda mais o clima natalino.

“Estamos muito felizes em dar esse novo passo, com estrutura ainda maior, em um espaço mais amplo e acessível. A venda antecipada é uma das novidades que preparamos para este ano e faz parte do nosso compromisso de sempre melhorar a experiência dos visitantes”, destaca o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler.

Outro destaque desta edição é a ampliação da Praça de Alimentação, que passa a ocupar um espaço coberto de 20×70 metros – sete vezes maior do que em anos anteriores. O local contará com variedade de sabores e empreendimentos da cidade e região, incluindo delícias típicas, pratos artesanais, lanches e sobremesas. Ao todo, mais de dez operações gastronômicas foram aprovadas para atuar nos dois fins de semana do evento.

Além da gastronomia, a tradicional Pelznickelplatz também contará com o Mercado de Natal, que reunirá empreendedores locais em estandes com produtos natalinos, artesanato, itens personalizados, bolachas, chocolates, livros e lembranças temáticas da cultura do Pelznickel.

