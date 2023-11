Pelznickelplatz: confira a programação do evento em dezembro em Guabiruba

O Pelznickelplatz, evento realizado pela Sociedade do Pelznickel, ocorrerá nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de dezembro, em Guabiruba. O evento acontecerá na rua Nicolau Schaefer, 647, no bairro Imigrantes.

O Ingresso da Tradição, que foi instituído na Pelznickelplatzde 2022 para possibilitar a realização de melhorias, permanece o mesmo valor neste ano. A contribuição será de R$ 10 por pessoa. Crianças até 12 anos não pagam a entrada.

“Esse ingresso simbólico, que passamos a cobrar no ano passado, é para que possamos melhorar cada vez mais nosso ambiente e infraestrutura. Bem como, possibilitar que a tradição permaneça sempre viva em nossa cidade, tanto para os moradores quanto para os turistas”, destaca Vandrigo.

Outros eventos

Os Pelznickels também saem às ruas da cidade no dia 2 de dezembro, no Desfile Natal Mágico de Guabiruba, a partir das 19h30.

Na quarta-feira, 6 de dezembro, eles invadem os bairros com o Desfile de São Nicolau. Já no dia 23, a participação será no desfile do Presépio Vivo.

Na véspera de Natal, será realizado um desfile também pelas ruas do município e visita em algumas residências.

Veja a programação completa:

Sábado 2/12

Desfile Natal Mágico

rua Central de Guabiruba

Quarta-feira 6/12

Desfile de São Nicolau

Acontece nas principais ruas de Guabiruba

Sexta-feira 8/11 e Sábado 9/12

Pelznickelplatz – 19h às 23h

rua Nicolau Schaefer, número 647

Domingo 10/12

Pelznickelplatz – 17h às 21h

rua Nicolau Schaefer, número 647

Sexta-feira 15/12 e Sábado 16/12

Pelznickelplatz – 19h às 23h

rua Nicolau Schaefer, número 647

Domingo 17/12

Pelznickelplatz – 17h às 21h

rua Nicolau Schaefer, número 647

Sábado 23/12

Desfile Presépio Vivo

Domingo 24/12

Desfile de Natal

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: