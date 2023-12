Pelznickelplatz recebe mais de 13 mil visitantes em Guabiruba

Mais de 13 mil visitantes prestigiaram a tradição natalina do Papai Noel do Mato na temporada 2023 da Pelznickelplatz, em Guabiruba, realizada no segundo e terceiro fim de semana de dezembro.

O público compareceu em peso para conferir as atrações organizadas pela Sociedade do Pelznickel, que há 18 anos mantém viva a tradição no município, e neste ano foi reconhecida pela Alesc como “Capital Catarinense do Pelznickel”.

O pequeno morador de Gaspar (SC), Henrique Gross, visitou o local no domingo, 17, fantasiado de Pelznickel, para comemorar seu aniversário de 5 anos. Acompanhado pelos pais Luana Barbieri Gross e Sandro Gross, e pela irmã Helena Gross (2), o mini pelznickel chamou atenção.

“Ele fala o ano inteiro do Pelznickel e fica ansioso pra vir. Quando chega dezembro já sabe que tem Pelznickelplatz e a gente sempre vem. Ele não tem medo, sabe que os Pelznickels são nossos amigos”, comenta Luana.

Segundo o presidente Vandrigo Kohler, a sociedade finaliza mais uma temporada com a sensação de dever cumprido e agradece especialmente a todos os seus membros e as empresas Dokassa, Appel Home, Cresol, Kohler & Cia, Nova Etiquetas, Guabifios, Telhas Guabiruba, NCA, Cores e Tons e a BJ Net e aos parceiros Maroma, Supermercados Archer, Guabi Fogo e Rig Premoldados, patrocinadoras deste ano.

“Tivemos muitos sustos com o Pelznickel, mas também muita emoção e alegria com todos os personagens natalinos, além de muita cultura e confraternização em nossa praça de alimentação. Foram mais de 140 pessoas envolvidas neste trabalho para que todos pudessem viver a magia do Natal. Pelos elogios que recebemos, podemos nos orgulhar, pois concluímos mais uma temporada com excelência”, comenta.

Visita inusitada

No sábado, 16, um visitante ilustre chamou a atenção: o comandante Durão do Comando Maluco, interpretado pelo ator Martinho Beny. Ele conheceu a Pelznickelplatz, se encantou com São Nicolau e o presépio vivo, ganhou guloseimas da Christkindl, tomou café com as omas e sackmann, e ainda enfrentou os pelznickels.

“É uma honra ser convidado para ver essa tradição maravilhosa, essa cultura sensacional. Tô comovido e feliz por ter conhecido aqui, o Brasil todo precisa conhecer. A estrela da noite é o Pelznickel, mas eu fui atração por um dia e isso me deixou muito feliz. As pessoas me receberam com muito carinho, foi uma noite muito legal pra mim”, afirma.

No domingo, 17, a realeza da festa Weihnachtsmarkt, Mercado de Natal de Ibirama (SC) também marcou presença. “Nós já tínhamos vindo em 2021 e lá, na nossa terra, iniciamos também a cultura dos Pelznickels, inspirados em Guabiruba. Voltamos hoje, como nosso último evento enquanto realeza, e não poderíamos fechar de forma melhor nossa jornada”, comenta a rainha Camila Vicente.

Desfiles 2023

A Sociedade do Pelznickel ainda tem mais dois compromissos antes do Natal. No dia 23 de dezembro, junto com a Comunidade do Guabiruba Sul, o grupo participa do tradicional desfile do Presépio Vivo, que passa pelas principais ruas da cidade, a partir das 19h. E na tarde do dia 24 de dezembro os Papais Noéis do Mato saem às ruas no tradicional trajeto de véspera de Natal.

