Pelznickelplatz: veja como está a nova sede no parque municipal de Guabiruba

A 13ª Pelznickelplatz será realizada em nova sede neste ano, em espaço concedido pela Prefeitura de Guabiruba, no parque municipal, na rua Planície Alta. A Sociedade do Pelznickel trabalha nos últimos ajustes para preparar o espaço e receber os visitantes em dezembro.

“Desde que a Prefeitura nos concedeu oficialmente este espaço no parque municipal, nós, da Sociedade do Pelznickel, abraçamos com muita dedicação o desafio de construir aqui a nova sede do nosso evento. Os membros da diretoria e todos os voluntários da sociedade vêm se empenhando diariamente para deixar tudo pronto para receber o público na décima terceira edição da Pelznickelplatz”, comenta o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler.

Kohler explica que a estrutura principal estará pronta a tempo da programação, mas que ainda não será possível concluir, neste primeiro ano, algumas obras previstas para médio prazo, como a capelinha de São Nicolau, que será construída nos próximos anos.

Neste Natal, eles continuarão a utilizar a tradicional capelinha de madeira azul, que tem um valor simbólico para a sociedade.

Área de gastronomia

A área de gastronomia passa por uma grande ampliação, e terá aproximadamente 20×70 metros, “o que vai permitir mais conforto para os visitantes e uma experiência ainda mais acolhedora”, afirma o presidente. “Temos certeza de que quem vier à Pelznickelplatz vai sentir o carinho e o esforço de todos nós em cada detalhe”.

Programação e atrações

A programação terá atividades em Guabiruba, Balneário Camboriú e outros municípios. No dia 6 de dezembro, será realizado um evento especial que marcará também os 20 anos da Sociedade do Pelznickel, com a cerimônia de inauguração simbólica da nova sede para os convidados.

“Sobre a programação oficial, convido a todos os moradores de Guabiruba e visitantes da região para prestigiarem cada momento da nossa agenda. É uma programação pensada com muito carinho, que valoriza a cultura, a tradição e o encantamento que o Pelznickel leva a todas as idades.”

Programação completa

29 de novembro – Desfile de Natal em Guabiruba;

30 de novembro – Pelznickels em Balneário Camboriú;

6 de dezembro – Desfile de São Nicolau;

6 de dezembro – Celebração dos 20 anos da Sociedade e inauguração da nova sede;

7 de dezembro – Corrida do Pelz em Guabiruba;

12 a 14 de dezembro – 1º fim de semana da Pelznickelplatz;

19 a 21 de dezembro – 2º fim de semana da Pelznickelplatz;

23 de dezembro – Presépio Vivo;

24 de dezembro – Pelznickel nos bairros Imigrantes e São Pedro.

Leia também:

1. Brusque depois da chuva: saiba o que diz a previsão desta terça-feira

2. Basquete masculino e vôlei feminino de Brusque vencem na estreia dos Jasc

3. VÍDEO – Câmera de segurança registra momento em que carreta pega fogo na Ivo Silveira

4. Saiba quais bairros arrecadaram mais em IPTU e ITBI em 2025

5. VÍDEO – Incêndio atinge caminhão e motocicleta na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar



Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

