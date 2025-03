Em meio às imponentes montanhas que contornam o bairro Planície Alta, em Guabiruba, onde o tempo parece se dobrar em reverência à serenidade, existe uma cabanha em que a vida pulsa num ritmo diferente.

*Veja a galeria de fotos no fim desta edição

Ali, entre o canto dos pássaros e o trote gracioso dos pôneis, a Cabanha Santa Guida se revela como um espaço em que a simplicidade abraça a beleza pura da natureza, criando um cenário vivo e harmonioso.

Ao cruzar os portões desta propriedade encantadora, o olhar é imediatamente transportado para um universo onde a pressa não tem vez e cada detalhe conta uma história.

A visão então se perde nos campos verdes, no riacho cristalino que serpenteia delicadamente pela paisagem.

Pôneis de Guabiruba

A presença dos anfitriões mais ilustres deste paraíso, cuja generosidade e acolhimento transformam cada instante em uma experiência memorável.

São os nove pôneis que, com sua graça e encanto, transformam o lugar em um cenário verdadeiramente acolhedor.

A proprietária Silvana Nicoletti, guardiã desse santuário de paz, carrega consigo um amor que transcende o tempo e se reflete na relação de cumplicidade que construiu com seus animais.

Desde a infância, os cavalos e pôneis sempre habitaram seu coração. Hoje, mais do que simples moradores da cabanha, eles são parte de sua família.

Cada um possui sua personalidade única, com travessuras e um jeito singular de encantar aqueles que têm a sorte de conhecê-los.

Guabiruba e sua paz

O riacho que contorna a propriedade não é apenas um elemento da paisagem; é a melodia suave que embala os dias nesse refúgio escondido.

O som da água deslizando sobre as pedras se mistura ao trote delicado dos pôneis no gramado, compondo uma sinfonia natural que acalma a alma e aquece o coração.

Cada detalhe do cenário parece cuidadosamente planejado, criando pois um ambiente que convida à plena conexão com a tranquilidade ao redor.

Neste pedaço de Guabiruba, a conexão com a natureza acontece sem esforço, como um reencontro com algo que sempre fez parte de nós.

Galeria mais adiante

E, embora a Cabanha Santa Guida não esteja aberta à visitação pública, seu encanto pode ser apreciado de outra forma.

Uma galeria de fotos, que está disponível logo após os anúncios, no fim desta edição, permite que você explore a beleza singular desse lugar.

Através das imagens que eternizam sua essência, cada detalhe se revela como uma cena de contemplação e tranquilidade, convidando você a se conectar com a simplicidade e o charme que tornam este refúgio tão especial.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o orgulho de contar com o apoio de patrocinadores, que desempenham um papel fundamental na comunidade de Brusque e região.

Clique nos banners abaixo, faça contato e então conheça os produtos e serviços oferecidos por eles.

Oferecimento:

Leia também:

1. Guabiruba e sua matriarca da roça: conheça a jornada de trabalho e devoção

2. Artista de Brusque então ganha destaque em shopping renomado com suas obras

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK