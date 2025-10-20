Perda de documentos, furto e mais: confira o balanço de ocorrências registradas na 38ª Fenarreco
Delegado regional ressaltou que a festa foi extremamente segura
Delegado regional ressaltou que a festa foi extremamente segura
O delegado regional Fernando de Faveri divulgou os números de ocorrências atendidas pela Polícia Civil em sua base integrada ao pavilhão da Fenarreco. A festa registrou apenas um furto, que ocorreu fora da estrutura da festa.
Conforme os dados repassados, houve 52 registros de perda de documentos e objetos, um caso de vias de fato e outro de ameaça.
A Polícia Civil distribuiu sete mil pulseiras de identificação para crianças ao longo da festa. De acordo com o delegado, seis crianças acabaram se perdendo dos pais, mas logo tiveram os responsáveis localizados.
Dois casos envolvendo porte de entorpecentes foram registrados. Nas duas situações, a droga se tratava de maconha. O furto mencionado foi de uma bicicleta, mas ocorreu fora do pavilhão da Fenarreco.
Os dados foram adiantados pelo delegado no sábado à noite; entretanto, não houve alteração no número de ocorrências no domingo, segundo ele.
Ao final, Fernando de Faveri ressaltou que a Fenarreco é “extremamente segura”.
Leia também:
1. Brusque registra 10°C em pleno outubro e previsão indica mais frio
2. Secretaria de Trânsito planeja novas turmas e implantação de rota para ciclomotores em Brusque
3. GALERIA – Comunidade Cristo Rei, de Brusque, celebra jubileu de 50 anos com missa solene
4. Realeza da 39ª Fenarreco é eleita em Brusque; conheça as novas representantes da festa
5. André Vechi é campeão de torneio estadual de jiu-jítsu
Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história: