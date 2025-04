Peritos do INSS encerram greve após 235 dias

Greve interminável

Após 235 dias de paralisação, 300 médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social voltaram ontem ao trabalho. Inacreditável! E o ministro da Previdência, o inepto Carlos Luppi, a quem o INSS está sob seu comando, ainda foi “homenageado”, dia desses, com o título de “cidadão honorário” de SC, pelos “relevantes serviços prestados”.

Enturmado 1

Bilionário recente, o empresário catarinense Ricardo Faria, o “rei do Ovo”, está se enturmando com a elite nacional. Para comemorar seus 50 anos fez um festão em São Paulo, no penúltimo final de semana, fazendo questão de reunir figuras do mundo dos negócios, esporte, mídia, música, política e …. justiça. Nessa plêiade aparecem por lá ministros de tribunais superiores. Hum….

Enturmado 2

Conforme o jornal “Correio Braziliense”, os deputados ainda não param de comentar sobre a festa, principalmente por um momento quando um empresário fez questão de encabeçar um brinde: “Tarcísio, nosso futuro presidente!” exultou, com cálice ao alto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, gentilmente repeliu o elogio, repetindo novamente que é candidato à reeleição e que apoia Bolsonaro.

Preso que produz

Acerca do alto índice de presidiários de SC que exercem trabalho remunerado – 8.392 dos 28,1 privados de liberdade – uma avaliação interna e permanente do governo estadual conclui que a iniciativa constitui um poderoso bloqueio para a tomada dos presídios pelas facções. Com um ofício, uma renda para si e sua família, o presidiário imagina ser mais fácil quando conquistar a liberdade, se reintegrar à sociedade e não cair em tentações criminosas.

Segurança pública

A líder da minoria na Câmara dos Deputados, Caroline de Toni (PL-SC) tem quase certeza de que a proposta de emenda constitucional do governo federal para melhorar a segurança pública não vai avançar. Cita, entre os aspectos negativos, que a PEC não tem a coragem de combater o crime organizado. Caroline lidera a ofensiva contrária.

Treinador sensação

Catarinense de Blumenau e primeiro campeão brasileiro na liga norte-americana de basquete (NBA), Tiago Splitter, 40 anos, virou uma grande estrela do esporte na França, como treinador do time do Paris Basketball, sensação da temporada da Euroliga. Acaba de ser eleito o melhor treinador do primeiro turno.

Desinteresse

Depois dos casos graves de violência nas escolas em 2023, dentre eles os catarinenses de Saudades e Blumenau, o Ministério da Educação criou um programa de treinamento à distância para professores. A intenção era prepará-los para enfrentar situações difíceis dentro e fora das salas de aula. Foram oferecidos cinco cursos a 1,8 milhão de docentes, mas apenas 7.581, menos de 0,5%, participaram do programa.

Sincericídios

Ministros “supremos” costumam se soltar em compromissos fora do País. Desta vez foi Gilmar Mendes, que foi a Harvard participar de um evento, a Brazil Conference 2025. Lá, confessou estar “muito orgulhoso” por ter trabalhado pelo desmanche da Operação Lava Jato, que agora compara ao PCC, como se fosse uma organização criminosa. Este evento em Harvard teve o patrocínio do Banco BTG, cujo dono foi aliviado recentemente com o arquivamento de dois inquéritos gerados por delações premiadas na operação que ele agora condena, e que agora não vale mais nada. Por estas é que os “supremos” tem apenas 12% de seu desempenho avaliado como ótimo ou bom pelos brasileiros.

Linguiça

Não está sendo fácil para 16 municípios do Vale do Itajaí manter a chamada indicação geográfica de origem da “linguiça Blumenau”. Uma empresa de Biguaçu foi a Justiça questionar a legitimidade do ato do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), dentre outras entidades, que fez o reconhecimento para o produto. Perdeu. Desde dezembro ano passado nota técnica da Cidasc determina que estabelecimentos localizados fora da área de indicação geográfica não poderiam mais usar a nomenclatura e readequar os rótulos em 180 dias.

Pets na escola

Até 4 de outubro, quando se celebra em SC o Dia dos Protetores de Animais, deve estar transformado em lei projeto que tramita no parlamento estadual, do deputado Antídio Lunelli, que permite a crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio levar seus animais de estimação para a sala de aula naquela data. Tudo com autorização, organização e agendamento prévio. Seria lindo.