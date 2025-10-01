“Permanecerá vivo na memória”: colégio de Brusque se despede de professor que faleceu aos 48 anos

O Colégio e Faculdade São Luiz lamentou a morte do professor Fábio André Nass, que faleceu aos 48 anos na noite desta terça-feira, 30. A instituição divulgou uma nota em homenagem ao docente, que lecionava empreendedorismo.

“Entusiasta do empreendedorismo, ele ministrava essa disciplina no colégio, estimulando crianças e adolescentes a desenvolverem a criatividade, o espírito de liderança e a coragem para transformar ideias em realidade”, diz a nota.

O colégio também recordou que, na última Mostra do Conhecimento, realizada em 20 de setembro, o professor demonstrou orgulho ao contemplar os trabalhos apresentados por seus alunos.

Segundo a nota, Fábio destacou que os projetos refletiam o aspecto social, inspirados nos 100 anos de falecimento do fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (SCJ), Padre João Leon Dehon. O propósito do professor era expor as três melhores ideias em uma feira no Centro de Inovação de Blumenau.

“Hoje, a comunidade escolar se une em oração e solidariedade aos familiares, amigos e alunos, desejando força e conforto neste momento de despedida. O legado do professor Fábio permanecerá vivo na memória e no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver e aprender com ele”, acrescenta a nota.

O velório do professor Fábio André Nass ocorre até as 16h desta quarta-feira, 1º de outubro, na Capela Mortuária da Paróquia de Confissão Luterana, em Testo Salto, Blumenau.

Leia a nota completa:

Homenagens de amigos e alunos

Nas redes sociais, amigos e alunos se despediram do professor. Para os estudantes, Fábio era “um professor excelente”.

“Fábio foi um homem muito bom, sempre muito alegre. Que Deus o guarde em sua presença”, disse uma mulher.

Já uma ex-aluna afirmou que ele “ensinava sempre com muita alegria”. Ela destacou que mantém admiração e gratidão pelo trabalho do professor.

