Perseguição: homem arremessa arma e drogas para fora de veículo, colide contra viatura e foge a pé em Brusque

Durante uma perseguição policial, um homem arremessou arma e drogas para fora do carro no bairro Souza Cruz, em Brusque. O caso aconteceu na noite da sexta-feira, 21. Ele conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado.

Os policiais receberam informações de que o homem era suspeito de realizar tráfico de drogas. Em rondas, a PM abordou o carro. Nesse momento, o motorista tentou fugir e jogou para fora da janela uma pistola calibre .390, 114 gramas de maconha, 3 grama de cocaína e um celular.

Após realizar várias manobras perigosas na rua e colidir contra a viatura, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé entrando na mata. As equipes realizaram buscas, mas o suspeito, embora identificado, ainda não foi localizado.

Diante dos fatos, foi feito um boletim de ocorrência com apreensão do material e o recolhimento do automóvel ao pátio.

