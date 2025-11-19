Personal trainer é morto a tiros na saída de academia, em Itajaí

O personal trainer Guilherme Montani, de 34 anos, foi morto a tiros na saída de uma academia em Itajaí na noite desta terça-feira, 18. O crime aconteceu na praça dos Correios, no Centro, por volta de 20h.

Ele era natural do Paraná. Guilherme saía de uma academia quando foi surpreendido pelos tiros. Segundo testemunhas, a autora é uma ex-companheira dele, que já estava rondando a área antes de efetuar os disparos. A atual noiva do personal trainer estava junto com ele e presenciou o crime.

Ele foi encontrado parcialmente apoiado sobre uma motoneta estacionada, apresentando sangramento intenso.

Ao menos 17 cápsulas foram encontradas na região da praça. Os bombeiros e Samu foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito decretado ainda no local.

As polícias Civil, Militar e Científica estiveram no local. Durante as diligências, os policiais localizaram, em frente a um estabelecimento comercial, atrás de um vaso, uma peruca aparentemente descartada, possivelmente relacionada ao crime.

A PM realizou rondas na região, mas não localizou nenhuma suspeita.