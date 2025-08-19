Personal trainer morre após grave acidente entre três veículos na BR-101, em Palhoça
Acidente ocorreu na noite de segunda-feira,18
Uma mulher de 28 anos morreu após um grave acidente entre três veículos na BR-101, em Palhoça, na noite desta segunda-feira, 18. Informações de testemunhas são de que a motocicleta que ela estava foi totalmente danificada.
O acidente ocorreu na altura do quilômetro 227,2, por volta das 20h20. A vítima foi identificada como Nicole Brenda, ela era personal trainer.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduzia uma Honda Biz 125, com placas de Viamão (RS), quando foi atingida por um Fiat Doblò, de Pelotas (RS). Após a colisão traseira, a motociclista acabou sendo atropelada por um veículo de grande porte, que não foi identificado. Conforme as autoridades, o veículo não estava no local.
O Doblò era conduzido por um homem de 31 anos, que não sofreu ferimentos.
Nicole tinha um filho. O velório será realizado nesta quarta-feira, 20, das 7h às 11h, no cemitério Saint Hilaire, em Viamão, Porto Alegre.
