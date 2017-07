Julho começou com mudanças no tempo em Brusque. A massa de ar seco presente sobre nossa região ao logo de toda esta semana perdeu força neste sábado,1º,e a chuva retornou ao nosso município após 7 dias secos. Os volumes acumulados no dia de hoje foram baixos, em torno de 5mm, observados em locais isolados da cidade no início e final do dia.

Junto com a umidade, a queda nas temperaturas. As máximas nesta tarde não passaram dos 22ºC, cenário bem diferente dos dias anteriores, quando os picos batiam facilmente os 26/27ºC. E a tendência é de que tenhamos a intensificação do frio na próxima madrugada. Segundo os meteorologistas, o domingo deve amanhecer com valores mínimos oscilando marcas entre 8ºC e 10ºC em Brusque.

Abaixo trago as temperaturas extremas registradas em Brusque e Guabiruba neste sábado, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

17,4ºC com 22,1ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

18,0ºC com 21,6ºC /Bairro Centro/Brusque

17,2ºC com 21,4ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

16,2ºC com 19,5ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

15,1ºC com 18,6ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

No Vale do Itajaí

(Dados apurados pelo amigo Carlos Grothoff)

Tendência para a primeira quinzena de julho é de baixos acumulados de chuva em Brusque

Deveremos ter pouca chuva na nossa região, pelo menos nestes primeiros 15 dias do mês. Segundo Clóvis Corrêa, meteorologista da Epagri/Ciram, a previsão é de sol para a maior parte dos dias, devido à atuação de massas de ar seco. Passagem de dois sistemas de chuva pelo litoral sul do Brasil, em torno dos dias 07 e 13, provocando aumento de nuvens e chuva pouco significativa não só em Brusque, mas em toda SC. Temperatura baixa nas madrugadas, especialmente no início do período e em elevação no decorrer dos dias. Outra massa de ar frio mais significativa deve chegar ao Sul do Brasil, nos dias 14 e 15, conclui Clóvis.