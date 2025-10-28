Pesquisa apresentada por estudante da Unifebe conquista segundo lugar em evento na Grécia

A estudante de Medicina da Unifebe, Carolina Santos Bianchi, representou o Brasil em um encontro internacional da International Federation of Medical Students Association (IFMSA), realizado em Ioannina, na Grécia. O trabalho científico apresentado por ela, desenvolvido em parceria com alunos de outras instituições brasileiras, conquistou o segundo lugar na premiação geral do evento.

A pesquisa analisou estudos sobre diferentes tipos de venenos de cobras, comparando-os ao da cobra-coral, com foco nos efeitos tóxicos que o veneno causa no cérebro humano. O estudo envolveu estudantes e pesquisadores de universidades do Amazonas, Paraná, São Paulo e Goiânia.

Segundo Carolina, o projeto surgiu a partir da integração promovida pela IFMSA Brasil, organização que reúne mais de 200 escolas médicas do país. Membro do comitê local da IFMSA na Unifebe e diretora nacional de intercâmbio de pesquisa da entidade, ela destaca que o evento internacional promove o intercâmbio de experiências e a apresentação de pesquisas na área da saúde.

“Um dos eixos de atuação da IFMSA é no campo da pesquisa e extensão. Nesse sentido, anualmente, estudantes do mundo todo se reúnem em um evento científico para discutir temas relevantes relacionados à saúde e à educação médica e para apresentar uma série de pesquisas desenvolvidas”, salienta Carolina.

No evento, cada federação apresenta suas pesquisas, que são avaliadas por um comitê científico. Este ano, a IFMSA Brasil levou para a Grécia uma série de pesquisas apresentadas na modalidade presencial e virtual.

“Como representante presencial, eu tive a oportunidade de apresentar uma das pesquisas e ela foi premiada em segundo lugar como melhor trabalho científico dentre todas as federações de estudantes do mundo. Então foi muito gratificante representar a Unifebe e o nosso país em um evento tão importante, principalmente para nós, acadêmicos de Medicina.”

Para a estudante, o envolvimento em entidades acadêmicas como a IFMSA amplia o acesso a novas experiências e incentiva a produção científica.

“Isso mostra como é importante, para nós estudantes, nos envolvermos com entidades que congregam conhecimento. A IFMSA nos possibilita contato com acadêmicos de Medicina do mundo inteiro, além de instigar pesquisa e o networking, que é essencial para a nossa profissão”, complementa.

O coordenador do curso de Medicina da Unifebe, Osvaldo Quirino de Souza, avaliou o resultado como um reconhecimento à dedicação dos estudantes à pesquisa. “Esta vitória da nossa estudante traduz o crescimento e o engrandecimento do curso de Medicina da Unifebe, que, por meio das pesquisas, tem ultrapassado as fronteiras do nosso Brasil, sendo reconhecido internacionalmente por escolas médicas do mundo todo”, conclui.

Leia também:

1. Uma Noite Italiana: Havan promove evento beneficente em Brusque em prol do Hospital Azambuja; saiba quando

2. Campeonato Catarinense de Gaiola Cross reúne mais de 3 mil participantes em Guabiruba; veja quem foram os vencedores

3. GALERIA – Nova Beira Rio transforma a paisagem de Brusque

4. Alerta mundial: vazamento de dados expõe milhões de contas de e-mail e senhas; saiba se sua conta foi afetada

5. Mulher é presa ao tentar entrar no presídio de Blumenau com drogas no corpo



Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

