Cerca de 8 em cada 10 brasileiros jogam jogos digitais com frequência, de acordo com a PGB 2025 (Pesquisa Game Brasil). Segundo os dados, 82,8% dos brasileiros afirmam ter esse hábito , sendo o maior número registrado na pesquisa desde o seu início.

A pesquisa mostra que, nos últimos anos, os jogos digitais de todos os tipos deixaram de ser um hobby restrito a um público específico e se tornaram parte do dia a dia de milhões de brasileiros.

É graças a essa popularização dos jogos digitais que o Brasil lidera a receita latino-americana do mercado de games. Além disso, o mercado de games no país cresceu sete vezes nos últimos 10 anos.

O que explica a popularidade dos jogos digitais no Brasil?

A popularização dos smartphones é peça-chave para entender o crescimento dos games dentro da cultura no Brasil. Afinal, agora, grande parte das pessoas têm no bolso um aparelho pronto para rodar algum jogo.

Além disso, há também uma grande oferta de novos jogos, especialmente focados em celulares. Com a popularização dos smartphones, novos formatos de jogos online surgiram e mudaram os hábitos de consumo da população.

No entanto, outro elemento que tem impacto no aumento de brasileiros que jogam com regularidade é a presença crescente do mercado de cassino online no Brasil. E esse impacto foi medido, pela primeira vez, na PGB 2025.

De acordo com a pesquisa, 39% da população joga games de sorte semanalmente. E ainda há mais: 14,2% dos brasileiros afirmou que joga em plataformas de cassino quatro ou mais vezes por semana.

Os dados mostram que jogos de máquinas caça-níqueis em cassinos online — também conhecidos como slots, como o Fortune Tiger ou o Big Bass Bonanza, são uma parte significativa do mercado de games do Brasil, jogados semanalmente por uma parcela considerável da população. Inclusive, a própria PGB 2025 aponta games de sorte como um dos elementos de maior impacto no aumento de quase 9 pontos porcentuais no número de brasileiros que se consideram gamers.

Jogos se tornam parte da cultura no Brasil

As estatísticas mostram que os jogos digitais estão se tornando parte da cultura brasileira. Afinal, como vimos, o número de brasileiros que joga aumentou, chegando a 80% da população.

Com isso, o apelo dos jogos eletrônicos deixou de ser algo restrito a uma faixa do público e se integrou naturalmente na cultura do país, levando os games a ocupar um espaço legítimo ao lado de outras formas tradicionais de entretenimento, como filmes, literatura e música.

Inclusive, considerando somente a porcentagem da população, os games ocupam um espaço cultural até maior do que de outras formas de entretenimento. Por exemplo, 126 milhões de brasileiros foram ao cinema em 2024, o equivalente a quase 60% da população.

Um lazer que veio para ficar

Ao analisar os dados, fica bastante evidente que os jogos se tornaram parte da rotina dos brasileiros. Os games passaram pelo mesmo processo de popularização dos filmes e música, aproveitando a popularização da tecnologia para alcançar mais pessoas.

A perspectiva de futuro é que os jogos digitais se tornem ainda mais populares, apesar de já serem hábito frequente de quase a totalidade da população. Com cada vez mais brasileiros conectados a dispositivos móveis e com acesso à Internet, a demanda por opções de entretenimento será cada vez maior.