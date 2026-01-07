Pesquisa: qual o percentual de brasileiros que se identificam como de direita ou de esquerda

Posicionamento

O Datafolha fez uma pesquisa nacional mostrando que 35% dos eleitores se identificam com a direta e 22% com a esquerda. Perguntar não ofende: a grande maioria dos entrevistados sabe dizer, com um mínimo de clareza, o que é direta ou esquerda? O questionamento é pertinente diante de outra pesquisa do mesmo Datafolha na qual se constatou que 34% dos petistas se dizem de direita, e 14% dos bolsonaristas se identificam com a esquerda. Realmente, a forma como os brasileiros se posicionam politicamente é muito contraditória.

Melhores hospitais 1

O Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em parceria com a Organização Panamericana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, Instituto Ética Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde divulgou esta semana a lista dos 100 melhores organizações hospitalares públicas do Brasil, que serão premiadas em maio.

Melhores hospitais 2

O levantamento aponta que 7% dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil estão localizados em SC. São Paulo lidera, com 30. A relação também inclui Goiás (10% do total), Pará (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte (1%) e Sergipe (1%).

Melhores hospitais 3

Os melhores hospitais públicos de SC são o Governador Celso Ramos e a Maternidade Carmela Dutra, de Florianópolis; Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville; Municipal Ruth Cardoso, de Balneário Camboriú; Regional Dr. Homero Miranda Gomes e Instituto de Cardiologia, em São José; e Regional Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste.

Mais endividados

No festival de levantamentos que assola a mídia nesta época do ano está o divulgado ontem pelo Centro de Liderança Pública (CLP) apontando que em 2025 dos 100 municípios mais endividados do Brasil, a maioria (51) está localizada na região Sudeste. Em seguida aparece o Sul, com 22 (nenhum de SC), depois Centro-Oeste e o Norte, com 14 e 7, respectivamente, seguidos pelo Nordeste, com 6.

Inflação na Capital

Saiu o Índice do Custo de Vida de Florianópolis em dezembro, com aumento de 0,43% e acumulado de 2025 de 5,17%, abaixo da variação de 5,95% de 2024. Entre os itens que mais subiram no ano estão batata inglesa (+68,46%), café solúvel (+47,75%), café em pó (+47,00%) e tomate (+46,45%), além de artigos de maquiagem (+69,57%). As maiores quedas foram do feijão preto (-31,79%), laranja pera (-20,77%), arroz agulha (-19,92%), e de eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, roupas e serviços.

Conforto térmico

Para quem for à 41ª Festa Pomerana, de 14 a 25 deste mês em Pomerode, seus organizadores estão anunciando novidades: a primeira e que todo o espaço do evento terá 27 climatizadores, a partir da evaporação da água, para melhorar o conforto térmico. A outra é o uso de tecnologia de reconhecimento facial, com seis dispositivos, além de 40 câmeras.

População

O IBGE fez um estudo apontando que este ano de 2026 será o último de crescimento da população dos estados de Alagoas e Rio Grande do Sul. A partir de 2027 os dois tendem a antecipar movimento aguardado para outras partes do Brasil. Pelas previsões, Mato Grosso tende a ser o último a mostrar recuo, somente após o ano de 2070. SC e Roraima também devem vivenciar isso mais tarde, a partir de 2064.

A Ilha e a Bienal

Até o próximo dia 11, interessados em artes visuais podem apreciar uma escultura em bronze com cerca de 300 quilos pertencente à Coleção Collaço Paulo, que está emprestada à 36ª Bienal de São Paulo, no Pavilhão do Ibirapuera. “Mulher Pássaro”, criação da artista baiana Nádia Taquary, aparece na instalação “Ìrókó: A Árvore Cósmica (2025)”, idealizada para a maior mostra de arte da América Latina. No Instituto Collaço Paulo, em Florianópolis, a obra foi vista em “Máscara Humana”, exposição entre 2024 e 2025 que destacou a produção de Rodrigo de Haro (1939-2021).

Deu certo

O colunista Cláudio Humberto: “O trabalho do governador Jorginho Mello (PL) foi citado como exemplo que deu certo na aparelhada CPI do Crime Organizado, para desespero governista. SC é o segundo Estado mais seguro do País”. Aliás, inexplicavelmente, a mídia não está nem aí para tal CPI.