Pesquisador britânico visita Brusque para estudar imigração inglesa

O pesquisador britânico Oliver Marshall esteve em Brusque na manhã desta quarta-feira, 23, para aprofundar seus estudos sobre a imigração de língua inglesa no século XIX.

O roteiro começou na Casa de Brusque e no Museu da cidade, onde Marshall foi recebido pela coordenadora Luciana Tomasi e pela historiadora e pesquisadora Julie Ricardo, e teve acesso a documentos originais das colônias Itajahy e Príncipe Dom Pedro.

Após a visita aos arquivos, Marshall percorreu a cidade para registrar o tipo de ocupação colonial que teria ocorrido na região. A comitiva contou com a presença dos historiadores Aloisius Lauth e Maria do Carmo Krieger, que ciceroneou o pesquisador durante o passeio.

Colônia Inglesa Príncipe Dom Pedro

A Colônia Inglesa Príncipe Dom Pedro, fundada em 1867 sob direção do inglês Barzillai Cottle, situava-se na confluência do Ribeirão Águas Claras com o rio Itajaí-Mirim.

No pátio da Escola Reunida Municipal Padre Luiz Gonzaga Steiner, sede da antiga colônia, permanece um monumento em memória da comunidade inglesa, que chamou a atenção de Marshall durante a visita.

No percurso, o pesquisador também observou o tear Jacquard do museu, peça histórica que marcou o início da industrialização em Brusque.

Por coincidência, na Praça Vicente Só, destacou a presença de um grupo de indígenas vendendo artefatos próximos ao conjunto de esculturas que retrata a chegada dos imigrantes europeus e o contato com os primeiros habitantes da região.

Marshall, autor de diversos livros sobre a presença inglesa no Brasil e assessor de entidades com interesses culturais e econômicos, seguirá agora para as cidades de Cananeia e Assunguy, que também receberam imigrantes ingleses.

Leia também:

1. Filme sobre a vida de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, chega aos cinemas de Brusque

2. Nova sede do serviço de Família Acolhedora é inaugurada em Brusque

3. Rotatória deixará de existir e trânsito no Jardim Maluche vai mudar a partir de domingo

4. Conheça jardim feito por casal que se tornou atração em Brusque

5. Mulher colide contra barreira e capota carro em Guabiruba

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

