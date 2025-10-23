Pesquisador britânico visita Brusque para estudar imigração inglesa
Roteiro incluiu arquivos históricos, passeio pela cidade e visita à colônia inglesa Príncipe Dom Pedro
O pesquisador britânico Oliver Marshall esteve em Brusque na manhã desta quarta-feira, 23, para aprofundar seus estudos sobre a imigração de língua inglesa no século XIX.
O roteiro começou na Casa de Brusque e no Museu da cidade, onde Marshall foi recebido pela coordenadora Luciana Tomasi e pela historiadora e pesquisadora Julie Ricardo, e teve acesso a documentos originais das colônias Itajahy e Príncipe Dom Pedro.
Após a visita aos arquivos, Marshall percorreu a cidade para registrar o tipo de ocupação colonial que teria ocorrido na região. A comitiva contou com a presença dos historiadores Aloisius Lauth e Maria do Carmo Krieger, que ciceroneou o pesquisador durante o passeio.
A Colônia Inglesa Príncipe Dom Pedro, fundada em 1867 sob direção do inglês Barzillai Cottle, situava-se na confluência do Ribeirão Águas Claras com o rio Itajaí-Mirim.
No pátio da Escola Reunida Municipal Padre Luiz Gonzaga Steiner, sede da antiga colônia, permanece um monumento em memória da comunidade inglesa, que chamou a atenção de Marshall durante a visita.
No percurso, o pesquisador também observou o tear Jacquard do museu, peça histórica que marcou o início da industrialização em Brusque.
Por coincidência, na Praça Vicente Só, destacou a presença de um grupo de indígenas vendendo artefatos próximos ao conjunto de esculturas que retrata a chegada dos imigrantes europeus e o contato com os primeiros habitantes da região.
Marshall, autor de diversos livros sobre a presença inglesa no Brasil e assessor de entidades com interesses culturais e econômicos, seguirá agora para as cidades de Cananeia e Assunguy, que também receberam imigrantes ingleses.
