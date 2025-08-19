Pessoa morre após acidente de trânsito na BR-470, em Indaial
Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira
Uma pessoa morreu após um grave acidente na rodovia BR-470, em Indaial, na manhã desta terça-feira, 19. O fato ocorreu próximo de onde é construído o novo viaduto.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, estão no local equipes do Samu e militares dos bombeiros.
Até o momento, uma das vias teria sido bloqueada e a outra liberada, porém com fluxo lento para a passagem de veículos.
Ainda não há informações detalhadas sobre o acidente e a vítima. Informações preliminares são de que o acidente tenha envolvido um carro e uma motocicleta.
