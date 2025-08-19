Pessoa morre após acidente de trânsito na BR-470, em Indaial

Uma pessoa morreu após um grave acidente na rodovia BR-470, em Indaial, na manhã desta terça-feira, 19. O fato ocorreu próximo de onde é construído o novo viaduto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, estão no local equipes do Samu e militares dos bombeiros.

Até o momento, uma das vias teria sido bloqueada e a outra liberada, porém com fluxo lento para a passagem de veículos.

Ainda não há informações detalhadas sobre o acidente e a vítima. Informações preliminares são de que o acidente tenha envolvido um carro e uma motocicleta.

Leia também:

1. Trabalhador fica ferido após acidente com pallet em Guabiruba

2. VÍDEO – Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba

3. Carlos Renaux rouba a cena na Série B estadual; vêm aí uma final e outra novela de estádio

4. Projeto feito por crianças de creche municipal de Brusque é reconhecido por equipe de artista francês

5. Termômetro da Violência Doméstica ajudou brusquenses a identificar abusos: “não era proteção, era controle”



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

