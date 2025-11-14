Pet shop com produtos vencidos, falta de higiene e denúncias de maus-tratos é interditado em Brusque

Um pet shop com produtos vencidos e falta de higiene foi interditado em Brusque na manhã desta sexta-feira, 14, após fiscalização da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque e de agentes da Vigilância Sanitária.

O estabelecimento fica na área central do município. A fiscalização ocorreu após o recebimento de sucessivas denúncias apontando que, além das condições insalubres, o local estaria praticando maus-tratos contra os animais deixados para banho e tosa.

Durante a ação, foram constatadas diversas irregularidades administrativas, especialmente relacionadas à ausência de higiene, acúmulo de pelos de animais, instalações precárias e produtos destinados aos animais fora do prazo de validade, entre outras, registradas no termo elaborado pela Vigilância Sanitária.

Em relação aos maus-tratos, a polícia afirma que não foram encontrados indícios do crime no momento da fiscalização.

Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária realizou a apreensão dos materiais vencidos, bem como a interdição do estabelecimento até que sejam feitas as adequações necessárias.

Confira as fotos:

Leia também:

1. Samae inicia recuperação asfáltica em rua do bairro Santa Terezinha, em Brusque

2. Brusque à noite revela o esplendor do histórico Morro do Rosário

3. Criança de 7 anos sofre corte no rosto ao ser atingida por linha de cerol em Brusque

4. Obras na região da Planície Alta, na Guabiruba, devem iniciar nos próximos dias

5. Motociclista é levado ao hospital após colisão com carro no Centro de Brusque



Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

