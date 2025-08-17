Brusque viveu neste domingo, 17, uma manhã marcada por passos sincronizados, latidos felizes e uma multidão movida pelo carinho incondicional aos seus fiéis companheiros de quatro patas.

Em cada olhar trocado entre tutores e pets, era possível então perceber a alegria compartilhada e o espírito de união que tomou conta do evento.

Como reflexo desse entusiasmo coletivo, a 2ª Cãominhada, promovida pelo Núcleo de Médicos Veterinários da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), superou todas as expectativas.

Brusque acolhe tutores e pets

Desde as primeiras horas, o evento já demonstrava que viria maior, mais animado e ainda mais significativo para a comunidade.

Dessa forma, a iniciativa ganhou força como um dos eventos mais aguardados do calendário comunitário.

Mais do que um momento de lazer, a Cãominhada tornou-se um verdadeiro símbolo de afeto, saúde e integração social.

Convivência saudável em Brusque

Segundo Gustavo Pruner, um dos organizadores do evento, o número de participantes praticamente dobrou em relação à edição anterior.

De fato, a adesão maior se mostrou evidente desde cedo, com o local de largada tomado por uma atmosfera festiva e acolhedora.

Esse crescimento expressivo, por sua vez, reflete não apenas o sucesso da iniciativa.

Ele evidencia também o engajamento crescente da comunidade, que vem abraçando com entusiasmo eventos voltados ao convívio saudável entre humanos e animais.

Além disso, revela o fortalecimento da consciência coletiva sobre o cuidado e o bem-estar animal — pilares que sustentam o trabalho contínuo e comprometido do Núcleo de Médicos Veterinários da Acibr.

Largada da 2ª Cãominhada

Às 9h, o grupo partiu em direção à margem esquerda da avenida Beira Rio, formando um colorido desfile de coleiras, guias e sorrisos.

O percurso seguiu até a primeira bifurcação, onde os participantes retornaram ao ponto de partida — mas o espírito festivo permaneceu firme.

Na chegada, a recepção foi calorosa e cuidadosamente preparada. Brindes, água e frutas foram distribuídos para garantir o conforto e a hidratação de todos — humanos e animais.

Com isso, a organização demonstrou atenção aos mínimos detalhes, reforçando o compromisso do Núcleo de Médicos Veterinários com a promoção da saúde animal e o incentivo à convivência responsável.

Tempo seco em Brusque

E se no sábado, 16, o mau tempo havia deixado dúvidas no ar, este domingo surpreendeu com uma manhã de sol e temperaturas agradáveis — criando o cenário ideal para que o evento acontecesse com brilho total.

Os organizadores, pois, agradecem a todos que participaram e contribuíram para o sucesso de mais esta edição.

E se o entusiasmo dos presentes serviu de termômetro, Brusque já aguarda ansiosamente pelas próximas caominhadas — sempre ao lado de seus fiéis companheiros.

As cenas do evento

Ao término desta edição, será apresentada uma galeria de imagens cuidadosamente selecionadas.

As fotografias retratam, de forma clara e sensível, os momentos mais significativos do evento — evidenciando gestos de cuidado, instantes de convivência e o compromisso com a saúde animal.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

