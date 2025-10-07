PF prende homem por armazenar conteúdos de abuso sexual infantil em Blumenau

A Polícia Federal prendeu um homem de 50 anos em Blumenau na manhã desta terça-feira, 7, suspeito de armazenar materiais relacionados a abuso sexual infantojuvenil na internet em seu telefone.

A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município. O suspeito, assim como o local onde o crime foi praticado, foram identificados por meio de uma investigação da Polícia Federal.

Durante as buscas na residência do suspeito, os policiais apreenderam mídias de armazenamento, e em seu local de trabalho, posteriormente, seu telefone celular. Em análise preliminar no local, foram encontradas diversas imagens e vídeos contendo as cenas de abuso sexual infantojuvenil.

A PF identificou que o preso buscava acesso a crianças e adolescentes próximos, pois havia em sua casa uma mochila contendo itens infantis e presentes para possivelmente facilitar a interação com seus alvos.

As investigações continuarão a partir da análise dos materiais apreendidos, nos quais poderão ser identificados outros criminosos e também eventuais vítimas.

O homem foi preso em flagrante e deve ser indiciado pelo crime de armazenamento de material pornográfico infantojuvenil.

