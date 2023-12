PIB de Brusque cresce mais de 24,5% em 2021; confira números

Brusque teve um crescimento expressivo de 24,5% no Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2021, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo município resultou em pouco mais de R$ 8,7 bilhões, contra R$ 7 bi do ano anterior.

Com esses números, Brusque se mantém como a nona maior economia do estado, à frente de cidades como Palhoça e Lages, que têm população maior, e também de Balneário Camboriú.

Assim como em 2020, a maioria da arrecadação de Brusque – pouco mais de 40% – vem do setor de serviços. A indústria representa 30,63%, enquanto os impostos são 19,17% do valor total.

Marlon Sassi, presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Aicbr), comemora o resultado. Para ele, os números comprovam a retomada do crescimento, após a pandemia da Covid-19.

“O aumento da produção industrial, especialmente no período de retomada econômica após a pandemia, reverencia a vocação empreendedora da região e reconhecer também alguns facilitadores deste movimento”..

O PIB per capita (total produzido pela economia do município dividido pela quantidade estimada de habitantes) também cresceu em Brusque – aumento de 22%, de R$ 50,8 mil para R$ 62 mil -, diferente do ano anterior, quando houve uma queda de 1,2%.

”A expectativa para o resultado de 2022 e 2023 é que os números se mantenham e, quem sabe, possam seguir em expansão, especialmente pela tecnologia e inovação de produtos e processos, em sintonia com as universidades e com os investimentos feitos nesta área”, destaca Marlon.

Números de Santa Catarina

O PIB de Santa Catarina foi o sexto maior do país no ano de 2021, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O valor atingiu R$ 428,6 bilhões, com um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior.

Em 2021, Itajaí ultrapassou Joinville e se tornou a maior economia do estado, com PIB de R$ 47,8 bilhões, passando da 28ª para a 23ª colocação no ranking.

Na lista, Santa Catarina tem outros municípios na lista dos 100 maiores PIB per capita do país. Piratuba, no Meio-Oeste, segue na primeira colocação do estado, com R$ 220,3 mil.

Entre os municípios da região, Guabiruba ocupa a 56ª posição entre os PIBs de Santa Catarina, com cerca de R$ 1,3 bilhão, enquanto Botuverá está na 128ª colocação, com pouco pouco mais de R$ 400 milhões.

