Santa Catarina, ao lado do Paraná, foi o estado da Região Sul do Brasil que mais cresceu o seu Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros três meses de 2025. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) indica que o setor de agropecuária, em especial com a produção de sumo, foi um dos grandes responsáveis por levantar o PIB catarinense. O aumento foi de 12,3%. A automação, com 7,6%, também se destacou, produzindo veículos automotores e máquinas industriais.

O segundo fato apresentado acima mostra que Santa Catarina não tem a sua economia totalmente baseada somente nas atividades agropecuárias. No geral, o PIB do estado subiu 6,9%.

Comparação com Paraná e Rio Grande do Sul

O crescimento de Santa Catariana foi acompanhado também pelo vizinho Paraná. Os paranaenses elevaram o seu PIB em 5,9% em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Já o Rio Grande do Sul ficou estagnado. A área de prestação de serviço dos gaúchos foi a que mais chamou atenção, apresentando recuo de 1,1%. Segundo o IBGE, a média nacional do Produto Interno Bruto em janeiro, fevereiro e março foi de 2,9%.

Santa Catarina com destaque tecnológico

Engana-se quem pensa que Santa Catarina tem como destaque apenas os setores de agropecuária e de indústria. O estado também é bastante conhecido pelas áreas de inovação e de tecnologia. De acordo com o Observatório da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), a expectativa é que, até 2030, o setor tecnológico represente 10% do PIB catarinense. Hoje, este número está em 7,5%.

Na região do Vale do Itajaí, Blumenau é uma cidade relevante dentro do cenário de inovação e tecnologia. Durante o período de 2019 a 2013, por exemplo, o município saiu da arrecadação de R$ 4 milhões e foi para R$ 45 milhões. Foi um aumento de 1025%.

No solo blumenauense estão registradas empresas como a Rekta Soluções, focada no mercado de rastreamento veicular e de gestão de frotas, e a WK Sistemas, especializada em produzir softwares de gestão empresarial.

Ampliando o olhar para fora do Vale do Itajaí, a capital Florianópolis se destaca com a RapidPlay. Trata-se de um estúdio de títulos para cassinos online. O objetivo da marca é lançar jogos conhecidos popularmente como caça-níqueis. Jogos slots online , como “Fortune Tiger”, “Gates of Olympus 1000” e “O Vira-lata Caramelo” são vistos como exemplos para os futuros lançamentos da empresa brasileira.

Santa Catarina: o paraíso das startups

Atualmente, Santa Catarina tem mais de duas mil startups ativas, em diversos setores da sociedade, conforme indicam a ACATE e o Sebrae. A produção e a arrecadação destas empresas, muitas da área tecnológica, ajudam a formar o PIB do estado.

É interessante citar a Paytrack como exemplo de sucesso. A empresa fundada em Blumenau é especializada na gestão de viagens a trabalho, despesas e cartões corporativos. Em janeiro de 2025, ela captou R$ 240 milhões para investimentos.

Também como fruto deste ambiente inovador, o Startup Summit reúne empresários e profissionais de diversos setores todos os anos, desde 2018, em Florianópolis. Muitas das ideias que hoje estão aplicadas no mercado foram apresentadas anteriormente no evento.