Pichador com mais de R$ 60 mil em multas é preso por tráfico de drogas em Brusque

Um pichador com mais de R$ 60 mil em multas foi preso por tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha, em Brusque, nesta terça-feira, 18.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil. Inicialmente, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Porém, os agentes encontraram porções de maconha, uma caixa de balança digital contendo resquícios de maconha, dinheiro e um celular.

O homem de 35 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido até a sede da Delegacia de Investigação Criminal (DIC).

Recompensa

Pouco antes de a polícia informar a prisão, o prefeito licenciado de Brusque, André Vechi (PL), o prefeito interino Deco Batisti (Republicanos) e o empresário Luciano Hang publicaram um vídeo nas redes sociais informando que quem fornecesse informações que levassem à localização do pichador receberia uma recompensa de R$ 17 mil.

