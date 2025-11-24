Pichador com mais de R$ 60 mil em multas preso por tráfico é solto após audiência de custódia, em Brusque

Um pichador de Brusque com mais de R$ 60 mil acumulado em multas foi solto no dia 19 de novembro, dia seguinte à prisão em flagrante por tráfico de drogas. No dia 18, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão contra o pichador, e encontrou maconha no domicílio.

Ele foi solto após audiência de custódia, um procedimento que é praxe do poder Judiciário após as prisões. A informação da soltura foi divulgada pelo Brusque Discover, e confirmada posteriormente pela reportagem de O Município.

Além das porções de maconha encontradas, os policiais localizaram no domicílio alvo do mandado uma balança digital com resquícios de maconha, dinheiro e um celular.

Recompensa

Pouco antes de a polícia informar a prisão, no dia 18, o prefeito licenciado de Brusque, André Vechi (PL), o prefeito interino Deco Batisti (Republicanos) e o empresário Luciano Hang publicaram um vídeo nas redes sociais informando que quem fornecesse informações que levassem à localização do pichador receberia uma recompensa de R$ 17 mil.

