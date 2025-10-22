Píer turístico de Itapema já está mais da metade pronto; confira a previsão de entrega

A construção do píer Oporto de Itapema, voltado ao lazer e turismo, entrou na reta final, com mais de 50% dos trabalhos concluídos. A entrega está prevista para dezembro.

O empreendimento contará com uma estrutura inédita na América Latina. No dia 10 de outubro, as sócias do projeto promoveram o evento de entrega das chaves às marcas que farão parte do local.

Atualmente, a obra avança para os acabamentos finais, com a conclusão das esquadrias, pele de vidro, guarda-corpos, fachada e instalação dos vidros. Também estão em fase de finalização os revestimentos, pinturas internas e externas, além das luminárias gerais e cênicas.

A instalação dos elevadores, mobiliários urbanos móveis, espelhos d’água, paisagismo, vegetação e comunicação visual já está em andamento, juntamente com a execução da praça de acesso ao píer.

Paralelamente, ocorre a montagem das lojas das operações confirmadas, marcando a contagem regressiva para a inauguração oficial do píer Oporto. O empreendimento é realizado pelas empresas MayBelly Incorporadora, Pantanal Negócios Imobiliários, R7 Participações e RGS Engenharia.

Reurbanização da orla e acesso ao píer

Assim como o píer Oporto, que avança em ritmo acelerado, a obra de reurbanização da orla da Meia Praia, executada pela Prefeitura de Itapema, também segue em pleno andamento.

O trecho entre as ruas 319 e 323B já ultrapassou 50% dos serviços concluídos, com previsão de entrega para o início de dezembro.

A Ordem de Serviço foi assinada em julho e, poucos dias depois, as máquinas entraram em ação. Desde então, foram executadas etapas importantes, como macrodrenagem, drenagem pluvial, contenção com eucalipto autoclavado, terraplanagem, sub-base da pista, instalação de meio-fios, delimitação de canteiros, além da construção de calçadas e ciclovia.

Atualmente, as equipes trabalham na infraestrutura elétrica e na implantação dos pisos táteis. Nos próximos dias, começa a concretagem das calçadas, que deve ser concluída até o início de novembro.

Em seguida, o foco se volta às fases finais do projeto: pavimentação da pista, sinalização viária, paisagismo, iluminação pública e instalação do mobiliário urbano. A entrega do projeto de reurbanização está prevista para o início de dezembro.

