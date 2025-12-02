Pilar do Brusque em 2025, Jean Mangabeira acerta com rival catarinense
Volante vai jogar no Figueirense em 2026
O volante Jean Mangabeira, que realizou 28 jogos pelo Brusque em 2025, acertou com o Figueirense para a temporada 2026.
O clube da capital catarinense, rival do Brusque no Campeonato Catarinense e na Série C, anunciou a contratação do jogador nesta segunda-feira, 1º.
Pelo Brusque, ele fez um gol. O Figueirense será o terceiro clube catarinense na carreira de Mangabeira, que jogou no Criciúma entre 2016 e 2019. Ele ainda atuou pelo Capivariano (SP), Karviná, da Tchéquia, Laguna (RN), Náutico e Botafogo-PB.
Jean Mangabeira é o novo reforço do Figueirense
O Departamento de Futebol do Figueirense anuncia a contratação do volante Jean Mangabeira, com contrato até o fim de 2026.
Jean Mangabeira da Silva, destro, 1,85cm, é natural de Rondonópolis (MT) e tem 28 anos.
— Figueirense FC (@FigueirenseFC) December 2, 2025
Brusque e Figueirense estão em grupos diferentes no Catarinense e se enfrentam na terceira rodada do estadual, no Augusto Bauer.
