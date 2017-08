Piloto brusquense conquista primeiro lugar em Brasileiro de Motocross

O piloto brusquense Maicon Frena surpreendeu e faturou o primeiro lugar da categoria MX1 Intermediário, em disputa válida pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. A competição foi sediada em São José, e Frena liderou sua classe de ponta a ponta. Os apoios do piloto para participar do evento foram de Autopeças Babalu e Pró-Racing.