Piloto brusquense encerra temporada com título de campeonato estadual de Rally Baja

O piloto brusquense Rafael Espindola encerrou a temporada 2025 com o título de campeão invicto da AdventureCup de Rally Baja, na categoria Moto4 (Over 40). O campeonato estadual, realizado em sete etapas, reuniu alguns dos principais nomes do rally catarinense, trazendo inúmeros desafios para Rafael.

O piloto contou com o patrocínio da Mega Motos Honda, competindo com equipamentos de alto rendimento e suporte técnico especializado. Além do título na Baja estadual, Espindola acumula excelentes resultados ao longo da carreira: tricampeão brasileiro de Rally Baja (2010, 2019, 2022), campeão do Rally dos Sertões (2019), campeão catarinense de Motocross e Supercross (1995–2004), campeão da AdventureCup de Rally Baja (2018).

Vitórias em família

A temporada também marcou a primeira participação completa do filho de Rafael, Lucas Espindola, de 14 anos, que também contou com o apoio da Mega Motos Honda. Competindo na categoria Moto3 (Força Livre Nacional) com uma Honda CRF 250F, Lucas demonstrou evolução técnica e velocidade, finalizando o campeonato como vice-campeão estadual.

Com um título invicto e um vice-campeonato dentro da mesma equipe familiar, a temporada se encerra como uma das mais vitoriosas da carreira de Rafael Espindola e como um marco promissor para o futuro de Lucas Espindola.

Com a conquista do vice-campeonato, Lucas recebeu um “bônus” especial do pai: no próximo fim de semana ele participará da etapa final do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, na cidade de São Carlos (SP).

Será sua primeira participação em uma prova do nacional, com o objetivo de ganhar experiência, acelerar sua evolução e já mirar a temporada 2026. Desta vez, Rafael não irá competir. Ele estará presente como chefe de equipe, oferecendo suporte total ao filho e transmitindo toda a sua experiência em um campeonato no qual já foi tricampeão brasileiro.

