Piloto perde o controle e avião sai da pista ao pousar no Aeroporto de Blumenau

Um avião de pequeno porte saiu da pista e quebrou o trem de pouso ao aterrissar no Aeroporto Regional de Blumenau na manhã desta segunda-feira, 1º. Apenas o piloto estava na aeronave e ninguém se feriu.

O acidente aconteceu por volta de 11h20, quando a visibilidade na região estava prejudicada. O aeroporto chegou a ficar fechado por uma hora.

O caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O avião partiu de Itajaí e, ao pousar, o piloto perdeu o ponto de pouso, ocasionando a saída de pista. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, trem de pouso quebrou e outras partes da estruturas foram danificadas.

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

