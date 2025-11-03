Pilotos de UTV e gaiola, brusquenses estreiam em provas de asfalto: “muito aprendizado”

Pilotos de UTV e gaiola, com vários anos e títulos na Fenajeep, os brusquenses Paulo Sérgio Nazario e Thiago Nazario viveram uma experiência diferente no último fim de semana. Eles participaram pela primeira vez de uma prova de asfalto em Cascavel (PR), em etapa da Race Cup.

O Autódromo Zilmar Beux foi palco da 5ª Cascavel de Prata. A categoria é disputada com carros e condições iguais: mesmos carros, pneus, tanques e mecânicos. Ou seja, neste caso, ainda mais a habilidade dos pilotos é o que faz a diferença.

As provas são disputadas por carros Onix e Celta (modelo utilizado pelos irmãos Nazario). “Não tínhamos experiência no asfalto, muito menos com tração dianteira. Treinamos bastante no simulador e chegamos com essa bagagem apenas teórica e do simulador”, conta Thiago.

Os irmãos só descobriram que iam participar da prova apenas quatro dias antes da prova, não tinham macacão homologado e correram atrás de tudo para dar tempo.

Os irmãos fizeram o segundo tempo geral nos treinos livre e, na classificação, ficaram em sexto lugar entre 30 carros.

Já na prova, que durou cerca de duas horas, eles assumiram o terceiro lugar na primeira volta e, depois, conseguiram alcançar a liderança, mas um acidente perto da metade da corrida encerrou a participação deles mais cedo.

“Foi bem bacana. No decorrer da prova, lideramos algumas voltas com uma boa estratégia. Infelizmente, devido à chuva, acabamos nos envolvendo em um acidente. Batemos nos pneus e isso encerrou nossa corrida. Mas foram apenas danos materiais, estamos prontos para a próxima. Treinamos no seco e acabamos correndo no molhado, o que muda muito”, relata.

Experiência valiosa

Os pilotos foram para a prova com o outro irmão, Reinaldo, e o pai Albertino, que foi quem os inspirou a pilotar.

“Eles foram junto para curtir esse evento em família, que é a nossa paixão. Meu pai correu de carro nas décadas de 1980 e 1990, está no nosso sangue. Foi um final de semana maravilhoso com a família, fizemos amizades e evoluímos na pilotagem”.

No ano que vem, o objetivo deles é fazer provas com o Onix e participar de mais etapas. “Talvez vamos fazer o campeonato todo, dependendo dos recursos, vamos buscar apoios. Mas faremos ao menos três etapas para vir mais forte no futuro. Com pouca experiência, já vimos que temos potencial, disputando contra pilotos que correm no asfalto a vida toda, inclusive pilotos de Stock Car. Isso nos deu bastante ânimo”.

Thiago conta que eles também tiveram uma assessoria de pilotagem com Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão da Stock Car e ex-piloto de Fórmula 1.

“Sentamos com ele e avaliou a nossa volta, apontando onde podemos melhorar. Foi de muito aprendizado”.

