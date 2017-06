Pingo confirma que não é mais técnico do Brusque após vitória na Série D

Em coletiva de imprensa, o técnico Pingo confirmou sua saída do Brusque. Após a vitória do quadricolor diante do Operário (PR) na noite deste domingo, 25, o técnico afirmou que será o novo técnico do Joinville. A diretoria do clube confirmou que Jersinho, auxiliar técnico, será o comandante do Bruscão para o complemento do Brasileirão Série D.

O técnico confirma que sai muito feliz com a nova história que escreveu no clube. “Agradeço aos atletas que vestiram a camisa do Brusque e que com certeza levará o time para a frente. Minha torcida é imensa, o Brusque é um clube muito bom de se trabalhar, mas a gente sabe que futebol é isso. É questão de oportunidade”, completa.