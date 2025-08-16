Pintura de sinalização em rua de Botuverá chama atenção de moradores

Uma pintura da sinalização na rua Benjamim Pozzi, no Centro de Botuverá, chamou a atenção de moradores, que entraram em contato com o jornal O Município na sexta-feira, 15, para relatar o caso.

Foram pintadas vagas e setas indicativas do sentido das ruas. Em uma delas, é possível ver duas setas apontando para sentidos opostos na mesma pintura. Apesar de não ter sido feita de forma correta, a sinalização indica que a rua possui mão dupla, padrão adotado em algumas ruas do município.

O serviço foi criticado por moradores, que chegaram a qualificar o trabalho como “um descaso da prefeitura”. Um deles ironizou: “pintura foi feita pelo jardim de infância”.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Botuverá para um posicionamento sobre o caso. Em nota, o poder público afirma que, assim que teve conhecimento do caso, determinou que a situação fosse corrigida.

Segundo a prefeitura, a equipe responsável pela pintura dos meios-fios não estava autorizada a realizar sinalização viária. Os trabalhadores foram orientados e seguirão com suas funções habituais. De acordo com a prefeitura, o serviço incorreto já foi removido e a via está em condições adequadas.

Confira as fotos:

Leia a nota completa da Prefeitura de Botuverá:

“Nos dirigimos a vocês para esclarecer a pintura viária feita recentemente de forma incorreta na Rua Benjamim Pozzi, no Centro de nossa cidade. Assim que tomamos conhecimento, determinamos que a situação fosse corrigida imediatamente.

A equipe é responsável pela pintura dos meios-fios da cidade e não estava autorizada a realizar sinalização viária. Eles já foram advertidos verbalmente, conforme nosso princípio de sempre corrigir internamente com diálogo e respeito — elogiando em público e orientando em particular. A equipe continuará pintando apenas os meios-fios das ruas do município.

O serviço mal executado já foi totalmente removido, e a via está novamente em condições adequadas. Nosso compromisso é com a qualidade, a segurança e o cuidado com cada detalhe da nossa cidade.

Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos que seguimos trabalhando com transparência e responsabilidade, corrigindo os erros e buscando sempre o melhor para Botuverá.

Atenciosamente,

Prefeitura de Botuverá”