Natação também é segurança

Ela também ressaltou o papel da natação na segurança infantil. “Atualmente, as casas possuem piscina, hotéis e parques aquáticos com piscina são cada vez mais frequentados, precisamos de uma maior atenção em relação à segurança aquática de adultos e crianças. A natação se tornou um investimento em sobrevivência, não é só saber nadar, é saber sair de uma situação de risco”, destacou. Atualmente, a CCN conta com uma média de 500 alunos entre crianças e adultos inscritos na unidade Guarani.

“A piscina é nossa sala de aula. Ensinamos natação e valores como respeito, amizade e sociabilização. É um espaço seguro, ativo e longe das telas”, completou Lisiane.

Para Gustavo, a inspiração das crianças na história dele também depende da participação das famílias. “Hoje eu conto com a história que construí, mas também com o incentivo dos pais em contá-la. Quando isso se une a um projeto pedagógico, a conexão é muito forte”, disse.

Com quase três décadas de atuação em Brusque, a CCN implementou a metodologia de Gustavo Borges em 2004.

“Temos um público fiel e crescente, porque as famílias perceberam o valor da atividade não só como esporte, mas como formação para a vida”, reforçou a coordenadora.

Durante a visita, Gustavo conheceu a estrutura atual, interagiu com os alunos e participou de um almoço com a equipe. “Essa troca é valiosa. É o reconhecimento de um caminho construído com seriedade, dedicação e propósito. A CCN é referência na natação”, concluiu Lisiane.