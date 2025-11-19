O Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado mundialmente em 19 de novembro, é uma oportunidade para destacar histórias de mulheres que transformam negócios e inspiram novas gerações.

Uma dessas trajetórias é a de Ana Raquel Pfau, pioneira no setor automotivo e fundadora do grupo Honda Takai.

Formada em Psicologia e com passagem pelo setor bancário, a blumenauense iniciou a carreira desenvolvendo disciplina, foco em metas e compreensão sobre comportamento humano.

A experiência no comércio exterior ampliou sua visão de negócios e fortaleceu sua capacidade de gestão.

No início dos anos 2000, Ana ingressou no setor automotivo e, em 2003, tornou-se a primeira mulher a assumir a direção de uma concessionária Honda no Brasil.

“Nenhuma conquista é individual. Tudo o que construímos é resultado de uma equipe comprometida e alinhada por valores comuns”, afirma.

O grupo Honda Takai tem unidades em Blumenau, Brusque e Itajaí e prepara a abertura de uma loja em Balneário Camboriú.

A empresa, formada pela família de Ana, natural de Blumenau, tornou-se referência na região ao adotar práticas de gestão pautadas em ética, confiança e desenvolvimento humano, recebendo o selo Great Place to Work.

Liderança feminina de verdade

A presença feminina é um traço marcante na estrutura do grupo: três dos quatro membros da diretoria são mulheres, duas delas, Camilla e Rebecca, filhas de Ana, e metade dos setores da empresa é liderada por mulheres.

“Sempre acreditei na força da diversidade e na importância de dar oportunidade para quem realmente está preparado. O talento é o que define uma liderança”, diz.

Conciliar os papéis de mãe, mulher e empresária é um exercício diário. Para Ana, equilíbrio não significa escolha excludente, mas convivência harmoniosa.

“Aprendi que não se trata de colocar a carreira de um lado e a família do outro. É encontrar uma forma de fazer esses mundos caminharem juntos”.

Momento importante

O momento atual da Honda no Brasil, marcado por um ciclo de investimentos de R$ 4,2 bilhões até 2030, também inspira a empresária.

“Estamos vivendo uma fase de transformação e modernização. Fazer parte desse movimento é um privilégio e uma responsabilidade.

Honda Takai Brusque

Avenida Otto Renaux, 115 – Centro 1, Brusque

Contato: (47) 2111-1000