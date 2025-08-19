Pioneirismo na saúde: os médicos que abriram caminho no atendimento às famílias de Guabiruba

Guabiruba contou, a partir da segunda metade do século 20, com a dedicação de três médicos pioneiros que marcaram a história da cidade: Carlos Moritz, Germano Hoffmann e Humberto Mattioli.

Todos nasceram em Brusque, mas foram fundamentais no atendimento às famílias guabirubenses em uma época em que não havia hospital na cidade e o deslocamento para consultas era feito, muitas vezes, em carros de conhecidos ou vizinhos.

A moradora Odete Gums foi paciente dos três e guarda lembranças pessoais de cada um. Ela diz que conheceu o médico Humberto Mattioli ainda na infância, quando sofria de bronquite.

Lembranças de paciente

Segundo Odete, ele sempre recomendava que fosse mantida longe de animais de pelo. “Ele foi o médico da minha infância, o que cuidava das crianças”, recorda.

Com o médico Carlos Moritz, a relação era de devoção dentro de casa. O pai de Odete tinha confiança absoluta no profissional, a ponto de repetir uma frase que virou costume na família: “para ele, era ‘Deus no céu e o doutor Carlos na terra’”. Mais tarde, quando se tornou mãe, Odete também buscou atendimento com Moritz.

Já o contato com Germano Hoffmann veio em um dos momentos mais marcantes de sua vida: o parto dos filhos. Ela lembra que, em 1968, ele foi chamado durante a noite para ajudá-la a dar à luz o primeiro menino.

Anos depois, em 1974, esteve novamente ao lado dela, em um parto mais difícil, no qual contou com a ajuda de outros colegas. “Ele estava sempre disponível”, resume.

O pesquisador Saulo Adami confirma que os três nomes se destacaram no período e ajudaram a organizar a categoria na região. “Foram tão importantes que nos anos 1960, eles participaram da fundação da Associação Brusquense de Medicina”, explica.

Como eram os atendimentos

O pesquisador Roque Luiz Dirschnabel detalha como era o cotidiano dos atendimentos. Segundo ele, além das famílias da área central, moradores do interior eram transportados por vizinhos até os consultórios. Em casos de emergência, os médicos também se deslocavam até as casas.

“O atendimento era integral, desde consultas comuns até partos. Não havia especialidades como hoje. Somente depois de alguns anos é que começaram a chegar especialistas”, contextualiza.

Entre os três pioneiros, o médico Germano Hoffmann deixou lembranças vivas para a comunidade e para a própria família. O filho, Ricardo Hoffmann, afirma que o pai nunca se negava a atender um chamado.

“Ele era médico de família, vivia a medicina e quase não parava em casa. Muitas vezes saía de madrugada para atender pacientes em Guabiruba, Botuverá ou na região. Eu nunca vi ele recusar um atendimento”, recorda.

Ricardo também conta que o pai enfrentava situações peculiares da época. “Quando alguém estava muito mal, a família queria que o padre entrasse antes, para dar a extrema unção. Ele ficava inconformado, porque achava que primeiro o médico deveria tentar salvar o paciente”, diz.

Amizades também marcaram a trajetória de Germano, especialmente com Carlos Moritz. Os dois trabalhavam juntos e compartilhavam casos complexos.

“Meu pai dizia que o Carlos foi o maior médico que ele conheceu. Ele diagnosticava praticamente sem exames, apenas no toque e na escuta, e sempre acertava”, relata Ricardo.

Marcados na história

Roque explica que os três não foram os primeiros médicos a atuar em Brusque e região, já que existem registros de atendimentos esporádicos desde o início da colônia, além da atuação de religiosas como a irmã Ercília no socorro básico.

Embora alguns poucos nomes possam ter chegado antes, ele diz que é indiscutível que Moritz, Hoffmann e Mattioli foram os primeiros a estabelecer um atendimento regular e próximo às famílias de Guabiruba.

“Eles se tornaram referência na medicina local. Eram profissionais excelentes, mas atenciosos. Não demoraram para se tornar referência em saúde para toda a comunidade. Estão marcados na história da cidade de Guabiruba”, conclui Roque.

