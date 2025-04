Melhor experiência possível

Para quem está em Brusque e busca uma opção rápida e saborosa, o Dognífico Hotdog está aberto todos os dias, das 18h à meia-noite. O estabelecimento oferece mesas para quem deseja desfrutar das delícias com tranquilidade.

Para aqueles que não têm tempo de se deslocar até o foodtruck, a opção de delivery pelo iFood traz ainda mais conveniência, permitindo saborear as iguarias no conforto de casa.

Rodrigo destaca que o objetivo do Dognífico é sempre proporcionar a melhor experiência possível a quem escolhe o estabelecimento. “Queremos que nossos clientes se sintam em casa, seja no nosso foodtruck ou recebendo um pedido no conforto do lar”, afirma.

À frente do Dognífico há dois anos, Rodrigo iniciou sua jornada empreendedora em Brusque com um pequeno café. No entanto, ao perceber a falta de um espaço diferenciado no município para inovar nos sabores de cachorro-quente, decidiu fundar o Dognífico. Desde então, tem se dedicado não apenas a oferecer um produto de alta qualidade, mas também uma experiência completa aos clientes.

“Aqui, cada cachorro-quente é pensado para ser especial. O sabor é inigualável, e a qualidade, incomparável. Queremos que o cliente saia satisfeito, com vontade de voltar e de nos recomendar aos amigos”, explica