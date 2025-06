Pioneiros de Guabiruba: série resgata a trajetória dos primeiros personagens e empreendimentos da cidade

O jornal O Município lança nesta terça-feira, 10 de junho, o especial Pioneiros de Guabiruba. A estreia ocorre para celebrar os 63 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

O projeto conta com uma série de 10 documentários e reportagens no jornal impresso. Cada episódio será lançado mensalmente no portal (omunicipio.com.br), YouTube, Instagram e Facebook do jornal. No final desta matéria, há mais informações sobre como assistir à série.

Guabiruba guarda em suas raízes histórias marcantes de personagens, empresas e indústrias que ajudaram a moldar o município. Agora, parte dessas trajetórias ganha destaque em uma nova série documental produzida pelo jornal O Município.

A proposta é aprofundar cada tema abordado, trazendo à tona relatos que, apesar de fundamentais para a história local, correm o risco de cair no esquecimento.

O episódio de estreia conta a história da primeira usina de energia da região, criada em 1913 pelo pioneiro João Bauer, no atual bairro Guabiruba Sul. Parte da estrutura original ainda pode ser vista no local.

Já o segundo episódio retrata a trajetória da Cervejaria Kormann, a primeira da cidade. Fundada por volta de 1890 por Vicente Kormann, o empreendimento foi desativado na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial.

A série foi idealizada por Andrei Paloschi, diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, com roteiro e produção do repórter Otávio Timm e edição de roteiro do editor-chefe Marcelo Reis.

“Há muitos anos o jornal assumiu um papel de registrar a história e os costumes de Guabiruba, e os nossos leitores têm prestigiado nos dando grande audiência e participação. Isso nos motiva a buscar novos temas e novos formatos a cada ano”, destaca Andrei.

A edição dos documentários é de Julia Fischer Barni. A identidade visual foi criada por Djoni Paul Richter. As imagens são do cinegrafista Tiago Schumacher, e a divulgação fica a cargo de Wendel Rudolfo.

Produções anteriores

Nos últimos anos, O Município tem investido em especiais para celebrar o aniversário de Guabiruba. Em 2023, foi lançada a série Templos de Guabiruba, com episódios dedicados às principais igrejas do município.

Já em 2024, a produção Memórias de Guabiruba reuniu dez episódios com histórias e momentos que marcaram a vida dos moradores da cidade. Antes disso, outras reportagens especiais também retrataram aspectos históricos do município.

Últimos especiais do jornal O Município

2024 Memórias de Guabiruba (histórias e acontecimentos)

2023 Templos de Guabiruba (igrejas)

2022 Futebol Raiz (times de futebol amador)

2021 Retratos da História (fotos de antes e depois do município)

2020 Construtores da História (ex-prefeitos)

2019 Casas de Memórias (casas enxaimel)

2018 Encantos (belezas naturais)

2017 Sabores de Guabiruba (gastronomia)

2016 Guabiruba de Ponta a Ponta (história de cada bairro)

2015 Guabiruba das Boas Histórias (lendas e personagens folclóricos)

Como assistir à série Pioneiros de Guabiruba

Para assistir à série de documentários Pioneiros de Guabiruba, acesse o link omunicipio.com.br/pioneirosdeguabiruba, que leva ao conteúdo com todos os vídeos disponíveis conforme as datas de lançamento.

Assista aos primeiros episódios:

Assista agora mesmo!

